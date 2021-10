Mente Mujer: Por primera vez, igualan licencias de paternidad

Las labores del cuidado de los hijos las realizan, en su mayoría, las mujeres.

En el Poder Judicial de la Federación (PJF), hay mujeres que tienen una segunda jornada laboral en el hogar, lo que deriva en que, en muchas ocasiones, no puedan obtener un mejor puesto, en una posición de toma de decisiones.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, hay 161 juezas y 470 jueces, 153 magistradas y 646 magistrados.

En la actual administración se impulsaron concursos para impartidoras de justicia, y desde el pasado 1 de octubre, ya se otorgan licencias de paternidad por tres meses con goce de sueldo para todos los niveles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La licencia se puede ejercer en un periodo de nueve meses a partir del nacimiento o adopción de un hijo.

“Las personas servidoras públicas a quienes se conceda la adopción de un infante disfrutarán de una licencia con goce de sueldo por 90 días consecutivos. En este supuesto también se incluirá a los progenitores por gestación subrogada”, dijo el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.

La medida de equiparar las licencias de paternidad con las de maternidad busca eliminar el estereotipo de género de que las labores de cuidado infantil corresponden a las mujeres; además, de promover la igualdad de oportunidades laborales al reducir la discriminación en contra de este sector de la población en el centro de trabajo.

En entrevista para Mente Mujer, Alejandra Spitalier, secretaria general de la presidencia de la SCJN, detalló que anteriormente se daba esta licencia a los empleados por cinco días en el máximo tribunal y se registraban, en promedio, nueve o 10 solicitudes por año.

En 2019, en todo el PJF, se pidieron aproximadamente 550 licencias de paternidad, y 325, al año siguiente. La disminución de solicitudes, dijo Spitalier, fue por la pandemia mundial por el COVID-19, pero también por otros factores relacionados con el número de nacimientos. “En algún momento nadie las solicitaba, después empezó a tener un repunte y hemos visto que hay un descenso, pero todavía no podríamos atribuir 100 por ciento seguros a qué se debe la disminución”, señaló.

Aseguró que no se requiere mayor presupuesto para la medida, pues se utilizarán recursos que se ahorraron en otros rubros.

SUPLENCIAS, UNA SALIDA

Además, no hay un plan para que otras personas sirvan de reemplazo de los que pidan la licencia, ya que eso depende de cada caso, como en las de maternidad.

Julia García, magistrada federal y ex presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, señaló que con estas licencias de paternidad más mujeres podrán ser juezas y magistradas.

“Generalmente sacrificamos estos espacios de crecimiento profesional por el cuidado y la crianza. El año pasado, estuvimos apoyando a las secretarias para hacer círculos de estudio para cuando fueran los exámenes de oposición para juezas.

“Al principio teníamos muchísimas secretarias, hay gente muy valiosa, muy trabajadora, muy capaz, y yo coordinaba todo. Llegó el punto en que una me hablaba y me decía: ‘es que no tengo con quién dejar a mis hijos’ y otra, ‘tengo que llevar al dentista a mi hija’, esas labores de crianza y de cuidado que nadie agradece y que nadie paga son las que pesan en las mujeres y hacen que abandonen estos ánimos de seguirse capacitando”, enfatizó García.

Empleados del CJF destacaron que implementar la medida no será sencillo, ya que hay resistencia por parte de algunos superiores jerárquicos.

En una ocasión, recordó un secretario que solicitó el anonimato, un magistrado le dijo que esas licencias no servían, que él no iba a ‘amamantar’ al bebé y ¿quién realizaría su trabajo? Por lo que declinó la solicitud, pues anteriormente se daban 10 días a los servidores públicos del CJF.

Al respecto, Spitalier confió en que nadie obstaculice las concesiones y se pueden hacer denuncias si se afecta

este derecho. “Éstas, al ser una ausencia de tres meses, podrán verse sustituidas por personal que tenga la misma capacitación y experiencia para de-

sempeñarlas de aquel que goce el permiso durante ese periodo, de tal modo que las licencias no implican que nosotros vayamos a disminuir el resultado de las funciones jurisdiccionales o administrativas”, finalizó.

“Daremos licencias de paternidad por tres meses pagados, igual que las de las mujeres”. Arturo Zaldívar Ministro Presidente de la SCJN.

CAMBIO INÉDITO

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia podrán gozar, por primera vez en la historia, de las licencias de paternidad por el mismo tiempo que las mujeres.

¿Cuántos suman?

En el PJF hay 631 jueces.

De estos puestos, 161 son mujeres.

Ellas apenas representan 25 por ciento del total.

Y 470 son hombres.

Por otro lado, hay 799 magistrados.

De los cuales, 153 son mujeres.

Representan 19% del total.

El resto son varones (646).

33%de las empresas latinas apenas dan licencia de paternidad: Mercer.

EN EL MUNDO

En la mayoría de los países, la medida no existe, y en algunos casos se les otorga una semana para estar con el bebé.

24 MESES

Finlandia

14 MESES

Croacia

365 DÍAS

Reino Unido

240 DÍAS

Noruega y Suecia

182 DÍAS

Venezuela



156 DÍAS

Chile y Cuba

126 DÍAS

Dinamarca

120 DÍAS

Costa Rica

98 DÍAS

Colombia

90 DÍAS

Argentina

84 DÍAS

Paraguay

56 DÍAS

Puerto Rico