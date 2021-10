Llamas del Corazón, asociación para ayudar a personas con discapacidad

Iván Llamas nació con parálisis cerebral, pero esta condición nunca le robó la empatía, ni le impidió fundar una asociación a favor de personas con distintas discapacidades. Él se considera un enamorado de la vida. Hoy, Iván tiene 37 años y es conferencista, actor y promotor de los derechos de las personas que padecen alguna discapacidad física o mental.

Ver la necesidad que había en su pueblo, Atequiza –en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco–, donde no tenían una clínica que ofreciera terapia física, y los sacrificios que su madre hacía para que él tuviera una mejor calidad de vida, le inspiraron a fundar una asociación sin fines de lucro y construir un centro de rehabilitación física hace cuatro años.

“No había nada, ningún lugar para hacer terapia. Mi mamá me llevaba, con muchísimo sacrificio, de lunes a viernes, en el transporte público hasta Guadalajara, para que recibiera mis terapias, porque no había absolutamente nada en ninguno de los municipios cercanos. Me llevó a terapia desde la edad de cuatro meses hasta los ocho años. No podía moverme, no podía caminar, no sostenía ni la cabeza”, explicó en entrevista con El Heraldo de México.