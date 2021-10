Sergio Mayer recuperó su WhatsApp; advierte sobre el "fishing"

A principios de este mes el ex diputado federal, Sergio Mayer, denunció a través de sus redes sociales que había sido víctima de hackeo. En esa ocasión mencionó que su cuenta de WhatsApp fue intervenida, por lo que se dio a la tarea de advertirle a todos sus contactos para evitar que la delincuencia se saliera con la suya.

"Ayúdenme a circular para evitar malos manejo de mi WhatsApp. Me deslindo en este momento de cualquier uso indebido del mismo", mencionó en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. En el mismo, comunicó que ya era asesorado por la gente de la app, así como las autoridades competentes.

Sergio Mayer aconseja a sus seguidores

A través de su cuenta de Instagram, el excantante y bailarín se puso en contacto con sus seguidores mediante un live donde expuso la manera en la que operan los piratas informáticos con la finalidad de que no caigan en sus garras y hagan mal uso de su cuenta.

"Se los platico para que todos ustedes tengan cuidado. A cualquiera de nosotros nos puede pasar... Me llegó un mensaje SMS donde me dijeron que mi WhatsApp se estaba dando de alta en otro dispositivo, el cual evidentemente yo no había autorizado. Entonces así es como me di cuenta que alguien estaba queriendo entrar".

Dio una serie de indicaciones para que no caigan en lo que se denomina "fishing":

"Afortunadamente yo no compartí el código que te llega. Ese nunca lo compartan. Entonces tengan mucho cuidado. Y la forma de quitarte el WhatsApp se llama fishing o una forma de pescar. Te mandan, a través de un amigo o cualquier otra persona, te manda un link de algo que te puede interesar y cuando tú abres el link, automáticamente te roban esa posibilidad de hackerte o robarte tu información o robarte el WhatsApp".

Sergio Mayer se puso en contacto con sus seguidores. Foto: Instagram

¿Cómo poder blindarse de estos ataques?

El político mencionó que hay una manera de blindarse para evitar que los hackers puedan robar la información. Esto es a través de una doble función en todos los dispositivos donde se manejen las redes sociales.

"Les recomiendo que pongan su seguridad a través de doble función. En todos sus dispositivos especialmente en WhatsApp, Instagram o en Face o en donde sea, hay un doble seguro donde te puedes meter para que haya una doble verificación y evitar que haya robo de tu información", explicó.

Por otro lado aseguró que durante esta semana que inicia, se tomará su tiempo para responder las calumnias y temas que han mencionado en redes sociales con la finalidad de aclarar todos los malos entendidos.

