Quintana Roo nuevamente está de pie: Carlos Joaquín González

Con un mensaje dirigido a la juventud, un exhorto a que con la fuerza de sus ideales venzan cualquier tipo de ataduras, para que la coyuntura actual en la que se vive no deje espacio para que refloten viejos modelos arcaicos que no han hecho ningún bien, el gobernador Carlos Joaquín felicitó a Quintana Roo.

“El camino es continuar haciendo lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal y, sobre todo, trabajar y trabajar entre todos y todas lo que nos falta hacer en los próximos años”, expresó el gobernador durante la sesión solemne del Congreso del Estado para conmemorar el 47 aniversario de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

El titular del Ejecutivo precisó que la conmemoración de este aniversario se da justo en el camino de una recuperación económica, tan necesaria luego de los difíciles meses que los quintanarroenses vivieron a partir de la pandemia de la covid-19.



“Hoy podemos decir que estamos nuevamente de pie y ésa sí es una buena noticia para festejar”, afirmó el gobernador Carlos Joaquín.



Al hacer un recuento de la historia local, el gobernador de Quintana Roo afirmó que, en los últimos cinco años, se ha trabajado de la mano de todas y todos, recuperando dos condiciones impostergables para consolidar los caminos hacia la madurez institucional.



“La primera es la libertad. La libertad de pensar, de alzar la voz, y de expresarse libremente sin temer al yugo autoritario o del exilio por no pensar igual”, señaló.



“Y la segunda fue devolverle la potestad a una ciudadanía para constituirse en una sociedad abierta, plural, incluyente, lo que significa encontrarse con el propósito de vivir una vida plena en democracia”, añadió.



Ante representantes de los poderes del Estado, autoridades militares, diputados constituyentes, ex gobernadores, dignatarios mayas, legisladores federales, presidentes municipales e invitados, Carlos Joaquín aseguró que se trabaja todos los días en la búsqueda de más mecanismos burocráticos.



“Buscamos acabar con la impunidad para gobernar con transparencia, para que cada mujer y cada hombre que habita en este estado se sienta libre, seguro, protegido y confíe en sus instituciones y comprenda que la democracia no es sólo libertad, sino también la búsqueda permanente de la igualdad, la inclusión y el bien común”, afirmó Carlos Joaquín.



En otra parte del discurso, Carlos Joaquín expresó: “Vivimos tiempos que nos obligan a encontrar los caminos correctos para llegar a buen puerto.



“Más allá de cualquier división, necesitamos fortalecer los acuerdos y orientar el rumbo sobre los grandes desafíos que tenemos como estado y que tendremos para los próximos años.



“Hoy tenemos evaluaciones aprobatorias, los mejores índices de calidad nacional. Se ha trabajado en la administración, con profesionalismo y responsabilidad, y eso no se puede regalar.



“Debemos comprender que sólo a través del esfuerzo común seguiremos encontrando la manera de resolver nuestros problemas comunes.



“Así fue el sentimiento de quienes nos dieron identidad y nos llevaron a convertirnos en un Estado Libre y Soberano”.



Durante la sesión, el gobernador Carlos Joaquín acompañado del Vicealmirante Javier Abarca García, Comandante de la Quinta Región Naval, develaron las letras doradas del 200 Aniversario de la Armada de México en el muro de honor del salón de sesiones del recinto oficial del Poder Legislativo.



Por la mañana, el gobernador Carlos Joaquín encabezó la ceremonia de izamiento de la bandera de Quintana Roo en la Plaza Cívica de la Bandera, frente a Palacio de Gobierno.



A esta ceremonia asistieron representantes de los poderes del Estado, autoridades militares y presidentes municipales.



Entre los eventos conmemorativos programados, se incluyó un desayuno con representantes de la sociedad en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de Chetumal.



Para la noche, están previstos un programa cultural y una verbena en la Explanada de la Bandera.