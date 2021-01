Gobierno de Puebla podría intervenir hospitales privados ante abusos por Covid-19

El gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado a los empresarios de hospitales privados a fin de que muestren su solidaridad con las personas enfermas de Covid-19 y eviten hacer un negocio sin razón la atención médica.

“Los nosocomios privados están queriendo mandar al sector público a los pacientes, yo les recomienda a los hospitales particulares que atiendan a las personas que tienen, hasta lograr su recuperación total y no vean el pago o la garantía de pago como condición para atenderlos, hay que tener humanidad y solidaridad, por favor”.

Incluso, aseveró, que en caso de ser necesario tendrá la voluntad suficiente para regular los centros hospitalarios particulares que estén realizando condicionamientos a las personas enfermas de Covid-19.

Barbosa Huerta comentó que la pandemia se convirtió en negocio para el sector médico como son los laboratorios, las empresas farmaceúticas, además de los hospitales privads, por lo que en caso de ser necesario será la autoridad estatal quien intervenga para evitar abusos.

“No empiecen a jugar, no, no es ya váyanse por que no pueden pagar, se acabó esto, estamos en un estado de emergencia”, señaló.