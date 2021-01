Niño pide a Reyes Magos medicamentos para el cáncer: "Quiero que me crezca el cabello"

Miguel Isaí pidió a los Reyes Magos que le trajeran un carrito, un Buzz Lightyear y sus pastillas para el cáncer porque quiere que le crezca el cabello.

Al niño de cinco años, le llegó sólo uno de los juguetes, pero no el medicamento.

La razón, es que en el Hospital Militar de Especialidades Médicas, donde lo atienden, desde hace dos meses no recibe su tratamiento, argumentando desabasto de la farmacéutica que suministra los medicamentos para las quimioterapias.

Así lo menciona el diputado del Pan, Héctor Barrera Marmolejo, quien, a través de una carta, al Director del Instituto Nacional de Pediatría, Alejandro Serrano Sierra, solicita brinde atención de manera urgente al menor.

Señaló que la petición es en atención a la madre, ya que el estado de salud de Miguel Isaí, se agrava día con día.

En conferencia virtual, el congresista reconoció que esta situación de falta de tratamiento, la vienen sufriendo los pacientes más vulnerables desde hace meses por falta de medicamentos esenciales para mantener estable su salud.

“Si no se les atiende inmediatamente, el Estado es responsable por la omisión en la atención a niñas y niños, vamos a presentar las quejas correspondientes ante la Comisión de Derechos Humanos federal y local”, comentó.

Foto: Especial

Menores no de ben sufrir por falta de presupuesto

El integrante de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos del Congreso capitalino, indicó que no puede ser que miles de niñas y niños sufran y lo único que se diga es que no hay presupuesto, que es culpa del pasado o de las empresas o que no hay contratos con México.

Anunció que presentará un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso CDMX para solicitar al Gobierno federal garantizar los medicamentos a las y los niños con cáncer, ya que no se pueden perder más vidas y no puede haber pretextos de que no hay dinero en el país.

Foto: Especial

Por: Jorge Almaquio García