Fiesta de los Reyes Magos en Cajititlán, Jalisco, se realiza sin feligreses

Sin feligreses, este año la fiesta de los Reyes Magos en Cajititlán, Jalisco fue distinta. El recorrido en las calles solo estuvo acompañado por su cortejo y en los ingresos, desde ayer 06 de enero, se instalaron filtros que sólo permiten el acceso a habitantes y proveedores de servicios para evitar el ingreso de creyentes con el objetivo de evitar aglomeraciones y el incremento en el número de contagios por Covid-19.

El recorrido que tradicionalmente realizan este 07 de enero por las calles de Cajititlán, se efectúo a bordo de vehículos a una velocidad entre los 20 y 30 kilómetros por hora, acompañados solamente por el cortejo oficial y las imágenes de los Reyes Magos sobre embarcaciones en la laguna de Cajititlán también tiene modificaciones porque solo se permitirá el paseo con los responsables y autoridades municipales, como máximo ocho personas en la lancha.

Las misas se llevarán a cabo dentro de los templos, con un cupo del 25 por ciento de su capacidad o con hasta 50 personas en templos más grandes. Las misas serán celebradas a las 6:00, 12:00 y 18:00 horas.

El poblado de Cajititlán, que forma parte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, año con año recibe en promedio una derrama de 600 millones de pesos que dejan los visitantes en estas fiestas, sin embargo este año no lo recibirán y la economía de la mayoría de las familias será precaria sin este ingreso que representa el 30 por ciento anual de sus ingresos.

Al interior del pueblo, solo se permitió la apertura de negocios para el comercio y no se permitió el comercio semifijo y la gente que tiene actividades las está haciendo de manera normal, según confirmó Adrián Salinas, director del proyecto Cajititlán Sustentable.

“Han acudido feligreses, durante la mañana venían algunos caminando, algunos llegaron en camión, y se les regresó. En unos casos que me tocó ver, se vinieron arriesgando a ver qué pasaba pero ya sabían que se les iba a regresar y no hubo mayor problema, y no ha habido ninguna complicación en el operativo”.