Comerciantes de la CDMX piden que no se siga ordenando el cierre de negocios

Claman comerciantes capitalinos al Gobierno de la Ciudad de México, que no los castigue más con el cierre de sus negocios, porque están a punto de quebrar.

Ante la posibilidad de que las autoridades locales, prolonguen la aplicación del semáforo rojo, Gerardo López Becerra, presidente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, hizo el llamado urgente ya que señaló que, los establecimientos mercantiles no soportan más después del 10 de enero.

“Los comerciantes del Centro Histórico ya no aguantan una semana más con el cierre porque son 9 meses de implementación de medidas restrictivas, de ventas bajas en donde no se vende arriba del 20 por ciento de lo que es la venta que tenían antes de la pandemia y con eso no se puede sobrevivir”, dijo.