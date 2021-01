¿Qué temas debe incluir la agenda del 2021, de acuerdo con los políticos?

Durante la mesa de opinión de El Heraldo de México y la Silla rota, Jorge Ramos y Alfredo González recibieron a diferentes actores de la vida política de México, quienes dieron a conocer sus perspectivas con relación a lo que debe convertirse en prioridad durante el 2021 para el gobierno federal.

En primera instancia, la senadora del PAN, Kenia López, aseguró que la pandemia ha afectado al mundo entero y ha sacado a la luz una ineficiencia por parte del Estado para atender a la población. Además, agregó que los encargados de vigilar que los contagios no aumenten no llevan a cabo las disposiciones que exigen a la gente.

Además de esto, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no obliga a sus funcionarios a hacer su trabajo, sino que termina por "apapacharlos" y defenderlos del escrutinio público, pese a sus pocos resultados.

"Está lastimando a todos los mexicanos, no solamente en su salud, sino también en su economía, y esto es algo que pues desafortunadamente, a lo largo de la historia veremos, yo diría, a uno de los peores gobiernos de este país en una de las peores etapas de la historia".

A esto, Antares Vázquez, senadora de Morena, dijo que se está usando el tema de la pandemia como una herramienta política, de la cual acusó al PAN, el cual, aseguró, encontró una forma de atacar al gobierno desde antes de que llegara la pandemia.

Además, calificó la gestión del presidente como adecuada, debido a que consideró que se han reconvertido los espacios hospitalarios, se han conseguido respiradores y se ha obtenido mayor personal de salud para atender a los enfermos.

"La atención de la pandemia se ha hecho con criterios técnicos, como se ha visto, en México no se desbordaron los hospitales en ningún momento como sucedió, desgraciadamente, en otros países".

Mencionó además el papel de la oposición y principalmente de la Alianza Federalista, la cual ha buscado que se permita a los gobiernos locales y a las empresas obtener el fármaco por su parte, lo cual tildó de antidemocrático, pues la Presidencia ha buscado que la fórmula llegue a los mexicanos sin ningún tipo de privilegio.

Explicó que la llegada masiva de la vacuna no puede darse de la noche a la mañana, pues el desarrollo de ésta se ha desarrollado en tiempo récord.

A esto, Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, agregó que hay una responsabilidad compartida entre el gobierno y la población en cuanto a las más de 130 mil muertes que se han derivado de la pandemia.

Destacó que si bien no se ha llevado a cabo un manejo adecuado de la crisis sanitaria, la ciudadanía no ha respetado los lineamientos de seguridad que se le han exigido.

"Escuché a una compañera senadora muy respetada, muy respetable, querida, que subió a exponer su punto de vista y decía “aquí no nos vamos a contagiar”, hijole, pues eso como un deseo estaba bien, la realidad es que en el Senado ya hay compañeros que se han contagiado".

El senador aseguró que uno de los mayores retos que tiene el gobierno federal es el tema de la seguridad, debido a que no se ha logrado acabar con la impunidad, ni con la comisión de delitos en contra de los ciudadanos. Destacó que se incumplió con el compromiso de sacar a la milicia de las calles y además se reguló su actuación para que ésta fuera de carácter constitucional.

"Cuando el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, a dos años deja su espacio para irse a competir por la gubernatura de Sonora, y quien llegue pues hoy va a tener que replantear la estrategia, no es nada sano para la vida de la República".

Al respecto, Kenia López comentó que la expectativa que se tenía cuando llegó AMLO al poder era muy alta, pues se prometió una transformación de la vida política, económica y social del país.

Sin embargo, aseguró que la baja en la comisión de crímenes de 0.4 por ciento no es un hecho para presumir, debido a que no cambia las condiciones de inseguridad que enfrenta la población.

"Por Dios, entonces así no habrá cómo pensar que una mujer va a poder salir de su casa, llegar a su trabajo, a su escuela y regresar sana, con vida, es increíble porque es lamentable que cada quien tiene sus datos"

Lamentó además que el presidente no pueda sentir empatía con la causa feminista y calificó de arcaicos sus juicios en contra de la lucha a favor de los derechos de la mujer, así como su incredulidad de que se cometan crímenes de odio en contra de las mujeres.

"Un tema de inseguridad que no se ha podido palear, en ninguna parte del país y que desde el gobierno federal no se está haciendo nada, por algo muy elemental, porque no tienen una estrategia".