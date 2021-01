Plantean disminución de cobro por uso de suelo a comercio fijos y semifijos en Edomex

El comercio fijo y semifijo podrán pagar menos por los metros cuadrados que ocupan en este 2021, luego de que se propusieron ajustes en la iniciativa del Código Financiero que integra el paquete fiscal.



Lo anterior se dio durante la reanudación de los trabajos de las comisiones legislativas de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público para integrar un dictamen para tener un presupuesto para la entidad mexiquense.



Este apoyo económico fue impulsado por la bancada de Morena a través de sus diputadas Violenta Nova Gómez y Mónica Álvarez Nemer. Ambas propusieron modificaciones a los artículos 154 y 154 BIS, por el pago de uso del suelo.



No obstante, desde la bancada del PRI Juan Maccise Naime recordó que, aunque se haga este ajuste, el comercio no paga las cuotas anuales. En ese orden de ideas pidió que mejor se promueva que se pongan al corriente y que se eliminen los intermediarios para que se cumpla con esta responsabilidad.



En la discusión el diputado morenista, Adrián Galicia Salceda, consideró que se deja indefenso al comercio sino se hacen estos ajustes “un comerciante de 10 metros cuadrados aproximadamente pague 18 mil al año del pago de uso de suelo por los metros cuadrados que él utiliza. Esto se venían cobrándoles en el 2020 porque en el 2019 era punto 0.01”, valoró.



Pese a estos avances, las comisiones legislativas de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público no lograron integrar y aprobar un dictamen sobre la iniciativa al Código Financiero, debido a que se aplazó la discusión del artículo 317, referente a los traspasos presupuestarios internos.



Desde el martes, la Legislatura ha encontrado los consensos necesarios para avanzar en la discusión del paquete fiscal de este año. Precisamente en sesión de comisiones el martes se aprobó el dictamen de la Ley de Ingreso de los Municipios y aún faltan tres iniciativas que están pendientes.



Este jueves se llevarán a cabo trabajos en las comisiones legislativas de Finanzas Públicas con Planeación y Gasto Público.



Los legisladores tendrán hasta el 31 de enero para aprobar un dictamen del Paquete Fiscal 2021.

Por: Gerardo García