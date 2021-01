Regreso a clases puede llevar a un rebrote de Covid-19: Ricardo Koh Cambranis

Ricardo Alfonso Koh Cambranis, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Campeche, señaló que se han reunido con el Secretario de Salud, con los líderes de sindicatos, los representantes de los maestros, directores y supervisores, para darle seguimiento a la situación del regreso a clases presenciales.

"Hemos estado tomando las decisiones más acertadas siempre cuidando la salud de los estudiantes, docentes y personal de apoyo", dijo Koh Cambranis.

No hay condiciones para regresar a clases

Al respecto, señaló que aún no se han dado las condiciones para regresar a clases, porque ha habido mucha movilidad en lo que ha sido las fiestas decembrinas, al igual que se ha observado el comportamiento de la contingencia y que más adelante se considerar el regreso siempre y cuando no signifique un riesgo para el sector educativo.

Dijo estar conscientes de regresar a las clases presenciales, pero también es prioridad mantener la salud de la ciudadanía campechana, además de que los estudiantes no tengan el problema de contagio, sin embargo, al existir la movilidad, no se puede considerar que esta movilidad no se lleve a los hogares donde se encuentran personas vulnerables con enfermedades crónico-degenerativa.

"Tenemos que cuidar a toda la comunidad Campechana, no solo al sector educativo", dijo el funcionario.

Mejoras de la educación

En entrevista para El Referente Informativo, Koh Cambranis dijo estar pendientes de lo que se vaya desarrollando en la educación de la mejor forma, a través de la radio, la televisión, y la parte del internet, sumado a que se han llevado cuadernillos a las zonas rurales.

Reiteró que ha sido mucha la movilidad en Campeche, y aseguró que lo que se ha pedido a la población durante esta pandemia sanitaria es que la gente se quede en casa, sin embargo, tiene en cuenta que se tiene que recuperar la economía de todos los estados.

Dijo estar preocupado de que la movilidad que se de en el estado los lleve a un rebrote de Covid-19, como se ha dado en otros estrado de la República Mexicana o en otros países del mundo.

