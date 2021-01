Ofende que Morena no tome en cuenta las encuestas para gubernaturas: Cristóbal Arias

El senador Cristóbal Arias Solís, afirmó que, a pesar de que Morena no lo haya elegido como su candidato a la gubernatura de Michoacán, él no se detendrá en la lucha por ser mandatario de su estado.

Es por eso que el legislador ha anunciado que buscará "otras vías y caminos" para llegar a ser gobernador de esta entidad, para lo cual, rompió públicamente con el partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Fue durante una entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que el michoacano destacó que se encuentra decepcionado al darse cuenta que el partido hegemónico del país no tomó en cuenta las encuestas que lo posicionaban como el mejor perfil para ser candidato en el estado que actualmente es gobernado por Silvano Aureoles Conejo del PRD.

Es increíble, molesto y ofende que Morena no tome en cuenta las encuestas (...) No hay transparencia, así que tomaremos la decisión de por dónde vamos, pero le vamos a seguir", aseveró para El Heraldo Radio.

En un día intenso he sostenido diversas pláticas con varios líderes políticos y sociales. Estos son días de diálogo, apertura pero sobre todo, de profunda reflexión. Estamos evaluando caminos, nada está escrito ¡Iremos con la gente y la Cuarta Transformación, que no quede duda! pic.twitter.com/5lyvg9NR9v

Durante un encuentro con su equipo de trabajo, Cristóbal Arias, acusó al CEN del partido guinda de imponer a Raúl Morón Orozco, ya que considera, él debió ser elegido candidato, pues asegura que durante un año se mantuvo como el mejor posicionado en diversas encuestas.

Morena no gana nada al espiando al PAN en el Senado: Cristobal Arias

Una encuesta no podía equivocarse, hubo más de 40 encuestas de los 15 estados donde había elección, donde yo aparecía encabezando todas para Michoacán, y algo que en consecuencia esperaban los michoacanos es que yo apareciera como candidato", aseguró.

Recientemente Arias Solís sostuvo una reunión con Gerardo Islas, líder del partido Fuerza Social por México, pues aseguró que buscará otros caminos para convertirse en el líder de esta entidad.

Yo no puedo aceptar y si no rectifican esa candidatura impuesta está entregada a la derrota; a mí me manifiesta mucha gente que podamos participar y encauzar toda esa energía a través de otra opción política, por eso platicamos con otros partidos políticos para ver por donde podemos transitar", puntualizó.