Felix Salgado Macedonio va por la candidatura a la gubernatura de Guerrero

Felix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero, señaló que ha estado recorriendo el estado, en donde en Morena están compitiendo 18 candidatos de los cuales, firmaron documentos y formatos donde aceptan respetar los resultados de la encuesta.

Yo salí arriba en las encuestas y por ende yo soy el coordinador de los trabajos para hacer el comité de la Cuarta Transformación, señaló.

Además, afirmó que no habrá "operación cicatriz", porque no hay "raspaduras o heridas", ya que es un proceso normal de selección, en donde algunos aceptarán el resultado y otro no, pero la idea es que acepten lo que se firmó al proyecto.

Indicó que quienes no alcanzaron la nominación, deben de sumarse al quien ganó, ya que así lo indican los estatutos de Morena y en la convocatoria.

Dijo además, que en Guerrero, en la militancia del PRD era de la más heroica, en el que el conflicto ha sido contra el PRI por lo que históricamente han luchado por más de 30 años, en el que ahora le piden a los perredistas que se unan, sin embargo, no le consultaron a la gente sobre esta coalición, y "no les va a resultar esta alianza".

La gente decide

Salgado Macedonio aseguró que en las candidaturas fueron resultado de una encuestas donde se consultó al pueblo, y no hay la decisión de algún personaje sino la decisión de la gente a la que se le pregunta.

"Acá en Guerrero se le pregunta a la gente, quién quieres que sea tu candidato y la gente habla abiertamente", señaló el candidato.

Señaló que se va a registrar en el lapso que tiene del 15 de febrero al 15 de marzo en Morena, y después dará a conocer su plan de gobierno, en el que como prioridad está la salud, al igual que restablecer la economía.

Hay desempleo, escasez de dinero, por lo que es necesario atender la salud y la economía que van de la mano con la inseguridad pública, la educación, y el campo.

Escucha la entrevista completa aquí: