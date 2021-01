Nuevo León: Se registra sismo de 3.5 grados Richter en Linares

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el viernes por la noche, se registró un sismo de magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter, en el municipio de Linares, en Nuevo León.

El epicentro fue registrado a las 21:16 horas del viernes 29 de enero, a 83 kilómetros del suroeste de Linares.

El movimiento telúrico no fue percibido por los pobladores del lugar, debido a que no se hicieron reportes de algún tipo. Además, no se registraron daños ni consecuencias graves.

SISMO Magnitud 3.5 Loc. 83 km al SUROESTE de LINARES, NL 29/01/21 21:16:09 Lat 24.54 Lon -100.31 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 30, 2021

Sismos en 2020

Desde el año pasado, en Nuevo León se han registrado varios sismos de pequeña magnitud, en total fueron 21.

A continuación, se presentará una lista de los diversos movimientos telúricos que hubo en el estado durante 2020:

El 19 de abril, en el municipio de Allende .

. El 18 de mayo, en Cadereyta .

. 26 de junio, en Linares .

. 8 de julio, en Montemorelos .

. 10 de julio, en Santiago .

. 28 de octubre, en Ciénega de Flores .

. 24 de noviembre, otra vez en Ciénega de Flores .

. 13 de diciembre, se registraron dos sismos en Linares .

. 14 de diciembre, hubo un sismo en Apodaca ; cuatro en Escobedo ; y uno en Linares .

; cuatro en ; y uno en . 15 de diciembre, un sismo en Linares y otro en Ciénega de Flores .

y otro en . 25 de diciembre, volvió a sentirse un movimiento en Linares .

. 28 de diciembre, también en Linares y en Ciénega de Flores se registraron dos sismos.

La magnitud de los sismos oscila entre los 3.3 grados y 4.3 grados Richter, siendo en el municipio de Santiago, donde se ha percibido el de más intensidad; entre Linares y Ciénega de Flores han registrado el mayor número de sismos.

Mientras que, en el 2019 se contabilizaron 19 sismos en Nuevo León, dos menos que en 2020.

El estado se ubica en una zona de bajo riesgo ante estos movimientos telúricos, por lo que es raro que se perciban en los municipios del estado.

atm