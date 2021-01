Respaldan más de mil juarenses a Maru Campos en su arranque de precampaña 

La precandidata a la gubernatura de Chihuahua, Maru Campos Galván, inició este este domingo su precampaña para ser la abanderada del Partido Acción Nacional (PAN), en Ciudad Juárez, con el respaldo de más de mil ciudadano juarenses, quienes asistieron al estacionamiento del estadio Benito Juárez.

La precandidata señaló en su mensaje al panismo de la frontera que Ciudad Juárez era el mejor lugar para iniciar ya que se trata de una ciudad entrañable, escenario de importantes luchas en la historia de la democracia del país.



Campos Galván reiteró que una de sus aspiraciones es llevar a Ciudad Juárez a una auténtica subsidiariedad, de manera que se pueda hacer una alianza con el sector empresarial, académico y la sociedad civil organizada; al igual como se ha hecho para reducir los índices delictivos en Chihuahua; “sí, es posible ofrecer a los juarenses esa certeza de vivir, crecer y trabajar en paz”, afirmó.



La aspirante a la candidatura recalcó a los panistas de la frontera que con este proyecto existe la posibilidad de ganar, ya que se ha logrado reunir las voluntades libres de miles de personas en el Estado, mismas que han podido reconocer la vocación de servicio y la voluntad de trabajo del proyecto.

Por lo tanto, todas las encuestas serias posicionan a Campos Galván a la cabeza para ganar la elección en junio.

“Mi voluntad y mi fe son inquebrantables, no me voy a detener hasta ver realizado este sueño común. No me rendiré ante las amenazas de quienes ven frustrados sus planes políticos por este proyecto, que ha logrado unir a tantas personas”.