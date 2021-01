Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 29 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 29 de enero para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

1° Primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás para qué sirve la sorpresa y qué podrás hacer cuando hay una situación inesperada.

¿Qué hacemos?

Cuando no encuentras algo o a alguien al principio te sorprendes y no sientes ni miedo, ni tristeza, ni alegría. Pero tratas de resolverlo. Es decir, usaste habilidades que sabes usar cuando no encuentras algo o a alguien como:

Llamarle.

Buscarlo en donde creíste que podría estar.

Pedir ayuda.

Te sorprende lo que las emociones te ayudan a hacer. Se vuelven todavía más interesantes, si sabes aprovecharlas para lograr tu bienestar y el bienestar de otras personas. La sorpresa, acompañada de esas habilidades te ayudan a tener conductas apropiadas ante las cosas que pasan. Si algo inesperado sucede, la sorpresa te mueve a buscar una respuesta o solución a eso que estas viviendo, te ayuda a aprender, a explorar a ser curioso y a imaginar diversas formas de resolver algo, te impulsa a crear a inventar.

2° Primaria

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás movimientos corporales rítmicos a diferentes velocidades, para realizar secuencias. Seleccionarás una pieza musical para acompañar la secuencia de movimientos y sonidos.

¿Qué hacemos?

En el programa televisivo se contará con un maestro invitado al cual se le realizarán las siguientes preguntas acerca de su instrumento y género musical, una flauta y chelo.

¿Qué hace que tu instrumento suene?

suene? ¿Cuáles son las partes de tu instrumento?

de tu instrumento? ¿Cuál es la característica principal de la música barroca?

En esta sesión vas aprender y a realizar notas musicales, con ayuda de tu cuerpo.

El sonido de las notas , realiza movimientos para arriba y para abajo.

, realiza movimientos para arriba y para abajo. Realiza estos ejercicios para reforzar lo aprendido, con una canción.

Observa el siguiente video a partir del segundo 57” al 2:50”

VIDEO

A continuación, aprende a producir sonidos con tu cuerpo, para ello utiliza las manos, piernas y pecho.

Realiza ejercicios rítmicos sencillos por imitación.

rítmicos sencillos por imitación. ¿Cómo funciona nuestra voz ?

? Exploración de sonidos guturales.

guturales. Conociendo los tres primeros grados de fono mímica mayor.

Otra forma de hacer música es el Sketch humorístico y este consiste en que: De forma humorística el clown muestra como la música se refleja en movimientos involuntarios de su cuerpo. Explora tus posibilidades corporales vinculadas a la producción de sonidos con la voz de manera lúdica para generar una secuencia sonora. Espero te hayas divertido.