Gobernador Antonio Echevarría García da positivo a Covid-19

El gobernador del estado, Antonio Echevarría García informó a través de sus redes sociales que resultó positivo a COVID-19, y que hasta el momento presenta síntomas leves de la enfermedad por lo que se mantendrá en aislamiento en su domicilio pero, aseguró que estará atento a la administración estatal.

"Quiero informarles que después de haberme realizado una prueba, he resultado positivo a COVID-19. Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar. Espero recuperarme muy pronto para seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho.", expuso el mandatario en redes sociales.

Este viernes, Nayarit volvió al semáforo epidemiológico rojo y fueron impuestas medidas para prevenir contagios del virus SARS-COV2, principalmente en Tepic y San Blas, donde comercios y otros negocios de actividades no prioritarias tendrán que cerrar en su totalidad los fines de semana hasta nuevo aviso.

Mientras tanto, en las últimas 24 horas se confirmaron 90 nuevos casos de COVID-19 y fallecieron 11 personas; con lo que en total ya suman 9 mil 729 contagios en los últimos 10 meses, y 1 mil 272 defunciones.

Sin embargo se han recuperado 6 mil 940 personas y actualmente hay mil 517 casos con el virus activo.

Es la capital del estado, Tepic, el municipio con mayor número de contagios, donde en las últimas horas se detectaron 59 contagios y 8 defunciones; acumulando cinco mil 451 casos y 528 defunciones.

Por: Karina Cancino

