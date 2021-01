Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 28 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 28 de enero para tercero y cuarto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

3° Grado

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Hoy abordaremos dos conceptos que están presentes en todas las pinturas que hemos utilizado en las clases de arte: La armonía y el contraste. ¿Habían escuchado estos dos términos? entonces comenzaremos con la armonía.

¿Qué hacemos?

La armonía

Esta palabra proviene del griego ἁρμονία (monia) que significa combinación y del latín harmonĭa (armonía) que significa juntar, por lo tanto, la armonía en el arte es una combinación agradable y equilibrada de todas las partes de un todo.

Ahora pasemos este término a una representación bidimensional. La armonía en la pintura está compuesta por tres elementos principales: el color, la forma y la distribución del espacio. A continuación, analizaremos cada uno de los elementos que hemos mencionado.

El color

Para entender el primer elemento, el cual es el color veamos la pintura titulada "Niños Miguel José, Manuel Miguel María y Mariana Micaela Josefa” (imagen 1), no tiene autor, es anónimo.

Veamos a continuación el video titulado “Los artistas en su espacio”

Los artistas en su espacio. Pedro Trueba

La Forma

Ahora el otro concepto que veremos es la forma, es una de las propiedades más importantes de los objetos, de sus representaciones y de las abstracciones. Es la que constituye su apariencia, la que permite reconocerlos y distinguirlos de otros.

Las formas pueden dividirse en figurativas y no figurativas. Las figurativas son formas que representan objetos o modelos de la naturaleza. Las no figurativas son las que están formadas por líneas o superficies abstractas, no se derivan de objeto alguno de la naturaleza.

Y para poder observar estos principios básicos de la forma veamos el siguiente video titulado “La forma”

Propuesta de la imagen realista y no realista

Distribución del espacio

El tercer concepto es la distribución del espacio, y es la forma en que se organizan los espacios donde van a estar situados los elementos visuales. Este esquema suele estar formado por figuras geométricas, líneas rectas y curvas. Un esquema compositivo puede ser: simple o compuesto y estar formado por la combinación de esquemas simples.

Ahora que hemos visto estos esquemas básicos de distribución del espacio, observaremos un video titulado, “La composición en la pintura”.

La composición en la pintura 2’00’’

4° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

El día de hoy revisarás el mensaje que tienen los refranes e identificarás las figuras literarias metáfora, rima, alegoría y juego de palabras.

¿Qué hacemos?

Pide a los integrantes de tu familia que te cuenten los refranes que conocen y puedas tomarlos como ejemplo para identificar etas figuras literarias y sus mensajes. ¿Recuerdas que son los refranes? los refranes son frases que te dejan un aprendizaje o consejo y se dice de forma creativa. Los refranes son dichos populares que nacen de la experiencia de las personas y que utilizamos para transmitir una enseñanza, un mensaje o consejo sobre la vida cotidiana. Al ser de corta extensión son fáciles de memorizar.

Observa la página 49 de tu libro de texto de Español, cuarto grado 2014, ahí encontrarás algunos refranes que te servirán de ejemplo.

Quien mucho abarca, poco aprieta.

Con dinero, baila el perro.

Al buen entendedor, pocas palabras.

El que siembra vientos, cosecha tempestades.

No por mucho madrugar amanece más temprano.

Obediencia y paciencia son la mejor ciencia.

Camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Si te das cuenta los refranes señalan un orden lógico en su estructura ya que menciona una causa y su consecuencia. Además de la estructura de causa y efecto la forma en la que se construye un refrán hace uso de figuras literarias como la metáfora, la rima, el juego de palabras y la alegoría.

La metáfora transfiere las cualidades de un objeto a otro. El candil tiene la propiedad de iluminar, pero en el refrán se refiere a las personas que es muy acomedida en la calle con los extraños y en casa es poco colaborativa.

La analogía compara una situación con otra, al sentarse bajo la sombra de un árbol frondoso se obtiene una buena sombra, este refrán compara esta situación con quienes conviven con personas positivas y que por lo tanto pueden transmitir su bienestar, es decir se encuentran bien protegidas.