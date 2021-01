PAN ofrece diputaciones federales a Xavier Nava y Sonia Mendoza

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Juan Francisco Aguilar Hernández, confirmó el ofrecimiento de candidaturas a diputaciones federales de Mayoría al alcalde capitalino con licencia, Xavier Nava Palacios para el Quinto Distrito, y a la diputada local Sonia Mendoza Díaz para el Sexto Distrito.

Aguilar Hernández expresó que esta oferta fue realizada el sábado pasado en una reunión en la capital potosina con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marko Cortés Mendoza, donde estuvo presente Octavio Pedroza Gaitán, quien ganó la interna panista en medio del retiro de la legisladora y la posterior impugnación del nieto del doctor Nava, argumentando irregularidades y una “cargada” orquestada desde el CDE.

“Se les ofreció un esquema de poder participar en algún puesto de elección popular a efecto de caminar y no dividir no solamente al partido, sino también a la Coalición, que es algo que le interesa a la ciudadanía, quedaron ambos de resolver y hasta anoche no he recibido ni mensaje ni llamada de ninguno de los dos”, expuso el dirigente estatal albiazul.