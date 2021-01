PAN califica de grave el subregistro de muertes por coronavirus

Luego de que el INEGI reveló que hay un mayor número de contagios y muertes por Covid-19 de los reportados por la Secretaría de Salud, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, calificó como grave el subregistro y no es un tema menor.

Al arrancar la plenaria de los diputados federales del PAN, Cortés sostuvo que el gobierno federal no se ha dejado ayudar en torno a la estrategia contra el virus, mucho menos en el tema de seguridad.

“Hay un grave subregistro, tenemos un porcentaje más de fallecidos que no están siendo reportados por el sector salud, pero hay un incremento del 45 por ciento. No es un tema menor, estamos hablando de un enorme sub registro que han muerto por COVID o diagnosticado algún otro padecimiento”, indicó.