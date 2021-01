Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 27 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este miércoles 27 de enero para secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este miércoles.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

La lectura de esta sesión es un fragmento del artículo “Moda rápida: la industria que desviste al planeta” de Claudia Hernández publicado.

El texto aborda el costo social y el impacto ambiental de la llamada “moda rápida”, un modelo de negocios acelerado que impulsa a la gente a comprar más ropa, motivada por precios bajos y múltiples microtemporadas por año.

Esta industria es responsable del 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y de la producción del 20% de las aguas residuales a nivel mundial, además de que año con año esta industria genera millones de toneladas de desechos, por ejemplo, en 2015 la industria de la moda rápida produjo 92 millones de toneladas de desechos de los cuales no se reciclan ni el 1%.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video el segundo 0:40 al 3:21:

Tecnología en el transporte e industria alimentaria

En el ámbito social, a partir de 1880 descendieron los índices de mortalidad en la mayor parte de Europa. Si para ese año morían aproximadamente 35 de cada 100 habitantes; en 1900, fallecían sólo 28 de esos cien. Esto debido a la creación de vacunas y la invención de los antibióticos. Otro aspecto tiene que ver también con la higiene y el hábito de lavarse las manos.

Anteriormente la gente moría por enfermedades para las que hoy tenemos vacunas, por no lavarse las manos antes de comer o porque su médico no se las lavaba antes de atender un parto o una cirugía, pues aún no se entendían cómo los microbios causaban las enfermedades.

Sin embargo, hubo otros cambios que resultaron desfavorables para millones de personas. A partir de la Segunda Revolución Industrial inició una constante migración del campo a la ciudad. De acuerdo con el geógrafo, Horacio Capel, en 1850 de 3,3 millones de habitantes que residían en Londres y en las 60 ciudades más importantes de Inglaterra, sólo 1,3 millones habían nacido en las ciudades en que residían; o lo que es lo mismo, el 60 por ciento de la población urbana eran inmigrantes.

Como te puedes dar cuenta, la migración ha sido una característica permanente de la humanidad. En la actualidad es una práctica que continúa.

En la cuestión laboral, como las fábricas podían trabajar a cualquier hora, hubo fábricas que obligaron a sus trabajadores a laborar de 16 hasta 20 horas al día, donde laboraban casi en estado de esclavitud. Como cada vez llegaban más y no había vivienda para todos, las personas más pobres no podían alquilar una vivienda.

Eso derivó en que quienes llegaban buscaran construirse su vivienda con materiales de desecho, sin drenaje ni electricidad, usualmente en zonas que nadie había ocupado, como la orilla de ríos, pantanos u otros lugares peligrosos. En sociedades con gobiernos más estrictos, era más difícil construirse una casa sin los permisos necesarios, y los inmigrantes podían terminar hacinados (es decir, cinco, siete, diez personas viviendo en una sola habitación) o alquilando una cama o un rincón solo durante las horas necesarias para dormir, porque su sueldo era muy bajo como para alquilar un cuarto completo.

Desde luego, bajo estas condiciones, las enfermedades y la mortandad no acabó para todas estas personas hasta mucho tiempo después. Estas contradicciones dieron lugar a muchas expresiones artísticas y políticas, como las que mencionaremos más adelante.

2. Cambio y permanencia en la Historia

La industrialización también impactó la vida cotidiana y la cultura. En la década de 1880 se construyeron tranvías eléctricos; en la década de 1890, Ferdinand von Zeppelin alcanzó el éxito con sus dirigibles y, tiempo después, los hermanos Wright hicieron de la aviación una realidad; a principios del siglo XX se inventó el automóvil, se produjo en serie y su uso se extendió.

La revolución en los transportes permitió a las personas viajar de un lugar a otro y cambió la concepción del tiempo y del espacio: sitios que antes parecían inalcanzables comenzaban a resultar accesibles.

En cuanto al arte, el surgimiento de la fotografía y el cine hicieron su aparición. Mientras que la fotografía muchas veces servía para retratar a las personas adineradas, que triunfaban en la segunda Revolución Industrial, en la pintura surgieron el impresionismo —que hablaba más de cómo el pintor sentía la realidad, no de cómo se veía— y el realismo —que retraba problemas sociales que las personas poderosas no querían ver—.

En la literatura, el realismo también denunció las desigualdades. Aunque esto representaba el sentir de la época, hubo grupos que se organizaron contra esta forma de vivir y que cambiaron la historia de la humanidad. Entre ellos tenemos a los seguidores de Karl Marx, un sociólogo que describió esa opresión como un conflicto entre una clase social poderosa y los obreros que eran oprimidos. Karl Marx y Friedrich Engels, autores del Manifiesto del Partido Comunista (1848), sostenían que: “Los proletarios no tienen nada que perder más que sus cadenas y, por el contrario, tienen un mundo que ganar”, por lo que lucharon por la unión de los trabajadores. En Rusia, sus partidarios iniciaron una revolución que dividió al mundo entre socialistas y capitalistas durante todo el siglo XX.

También hubo movimientos sufragistas que exigieron el voto y la igualdad de derechos para las mujeres. Otros pensaban que los gobiernos oprimían la libertad de las personas, y se denominaron anarquistas; un atentado anarquista contra un noble austriaco fue el evento que detonó la Primera Guerra Mundial.

Presta atención del minuto 1:22 al 3:54 del siguiente video sobre la industrialización en la actualidad, identifica cambios y permanencia respecto a cómo se vivió este proceso durante finales del XIX y principios del siglo XX.

3. La industrialización

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Inicia con las siguientes preguntas:

¿Recuerdas alguna historieta que te haya gustado?

¿Alguna ha estado basada en una obra literaria?

Seguramente en algún momento de tu vida has tenido contacto con las historietas o cómics, como también se les conoce. Ya sean de superhéroes, adaptadas de los cuentos, de los cuentos clásicos de hadas, entre otros.

Las historietas, a pesar de provenir de diferentes países, comparten una estructura similar: narran una historia literaria a partir de viñetas que en una secuencia cuentan los acontecimientos y se pueden apoyar de un narrador y diálogos o, en ocasiones, sólo por imágenes.

En esta sesión, profundizarás en los ambientes de las narraciones y cómo analizarlos y seleccionarlos para utilizarlos en una historieta.

El término ambiente según el Diccionario de la lengua española se refiere a:

“Lo que rodea algo o a alguien como elemento de su entorno. Conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época”.

Aunque los ambientes involucran los espacios, también incluyen otras características, tales como aspectos sociales o psicológicos que generan todo un cúmulo de sensaciones en el lector.

Imagina lo siguiente: ¿Te has puesto a pensar cómo te sentirías en una cueva donde oyes ruidos que te espantan, pero hay flores y está muy iluminada?

Aunque la cueva, se puede asociar con misterio o terror, los otros aspectos cambiaron el ambiente del lugar. El ambiente es la sensación que genera cada espacio, su efecto psicológico en el personaje o el entorno social en el que se desarrolla la historia.

Al respecto, la alumna Anelisse Estrella, tiene la siguiente pregunta:

¿Cómo podemos crear ambientes idóneos para transformar una narración en una historieta?

Video. Pregunta, Anelisse Estrella

Para dar respuesta a la pregunta anterior, presta atención al siguiente cuento de “El astronauta perdido”, del escritor y periodista argentino Oche Califa, para después transformarla en historieta y analizar los ambientes.

Video. El astronauta perdido

Después de escuchar este relato, ¿puedes imaginar ambientes que probablemente se podrían desarrollar en una historieta?

Esos ambientes dependen del cómo se imagina la obra de manera gráfica. Lo primero que puedes hacer es rescatar lo que consideres más importante de la narración, puedes incluso ir armando un pequeño guion para elaborar la historieta.

Ahora, realiza lo siguiente:

Selecciona lo más importante de la narración, identificando el inicio, nudo, desarrollo, clímax y desenlace para que sea más claro el ejemplo, puedes hacer el número de viñetas que gustes.

Continúa con la siguiente pregunta de la alumna Vanessa.

¿Qué consejos se pueden brindar para insertar ambientes de la narración a la historieta?

Video. Pregunta, Vanessa

Si no tienes una idea clara sobre cómo ambientar tu historieta, algo que resulta útil es elaborar una lista de aspectos que ambientan la narración y cómo es que podrías agregarlos.

Para elegir los ambientes del microrrelato “El astronauta perdido”, algunos ejemplos podrían ser: planeta, nave, época en la que se sitúa la acción del microrrelato, vestimenta, costumbres, edades de los personajes, entre otros.

Reflexiona en las siguientes preguntas:

¿Dónde inicia y concluye el microrrelato?

¿Cuánto tiempo transcurre dentro de la historia contada?

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Antes de iniciar, recuerda tener a la mano tu cuaderno, lápiz o pluma para hacer las anotaciones pertinentes. Anota las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema.

Como ya sabes, desde su surgimiento, la humanidad ha enfrentado diversos desafíos, algunos de ellos tienen una larga historia, pero hay otros relativamente nuevos, surgidos hace apenas unos siglos atrás, cuando el mundo empezó a globalizarse. En esta sesión analizarás los retos a los que se enfrenta la humanidad en relación con las migraciones.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre México: país de migrantes, para ahondar un poco.

México: país de migrantes

Este video te ayuda a ampliar el panorama de este fenómeno sociocultural, que es un desafío transnacional, es decir, que atraviesan varias naciones y familias.

La migración que se destaca en el video es la que se caracteriza por el traslado de personas de su lugar de origen a otro país en busca de una mejor calidad de vida. Sin embargo, la Organización Internacional para las Migraciones calcula que, en 2015, 740 millones de personas han migrado dentro de su propio país de nacimiento.

Las migraciones pueden ser de varios tipos, además hay diferentes flujos de migración. O sea que México no es el único país donde esto se presenta. Observa el siguiente video para comprenderlo mejor.

Flujos migratorios internacionales

Puedes percibir que hay cuatro tipos de flujos migratorios y que estos tienen relación con las condiciones sociales y económicas de los diferentes países.