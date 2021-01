México debe cambiar de estrategia para enfrentar la pandemia, aseguran expertos

Durante la mesa de opinión de El Heraldo de México y la Silla Rota, Alfredo González y Jorge Ramos charlaron con expertos sobre la pandemia de coronavirus que azota al país y sobre las estrategias que se llevan a cabo de manera gubernamental para detenerla.

Sobre este tema, Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, comentó que la razón por la que el virus fue avanzando de manera exponencial y descontrolada fue que no se llevaron a cabo las medidas adecuadas para controlarlo, debido a que no se conocían diversas situaciones relacionadas a éste.

"El peor caso de subestimar una medida, una posible medida de protección, que ahora sabemos que era muy efectiva, pues es el uso de cubrebocas, entonces eso permitió que la epidemia avanzara de manera muy pronunciada".

A esto, Malaquías López, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por el Coronavirus de la UNAM, dijo que es un error culpar a la falta de seguimiento de las medidas ante el coronavirus; sin embargo, destacó que el no seguir estos protocolos cuando se dieron a conocer sí afectaron la forma en la que la pandemia avanzó. Agregó que aún hay oportunidad de cambiar el panorama de México ante esta crisis sanitaria.

Por su parte, Xavier Tello, analista y consultor en temas de salud, mencionó que las principales fallas del país fueron la falta de un sistema de reporte adecuado y la falta de información provocó que no se tomaran las decisiones adecuadas para atender el problema.

¿Qué se hizo mal?

Malaquías López aseguró que las autoridades estimaron mal el desarrollo que podría tener la crisis sanitaria, por lo que se hicieron esfuerzos modestos para mitigar al virus y no en controlarlo de lleno. Explicó que se acondicionaron espacios en hospitales, se compraron respiradores y además se habilitaron líneas de oxígeno.

Agregó que se buscó la inmunidad de rebaño en la población, pero que esto solamente culminó con un número descontrolado de muertes y se desbordó el sistema hospitalario al considerarlo, equivocadamente, lo suficientemente robusto como para atender la emergencia.

"Entonces todo eso fueron gravísimos errores, pero el peor de todos los errores ha sido no reconocer absolutamente nada y pensar que se ha estado haciendo todo muy bien hasta la fecha, y pues esto claramente no es así".

Arturo Erdely aseguró que los modelos para explicar el avance de los contagios no fueron constantes, ni bien interpretados. Estimó además que el 40 por ciento de la población, aproximadamente 50 millones de mexicanos, se ha expuesto al virus, lo cual lo ha hecho que la enfermedad se propague con mayor rapidez.

"Obviamente toda la vacunación tiene que seguir porque eso va a evitar que tengamos un rebrote pronunciado en octubre de este año, pero para la mitad de este año, vamos a tener ese efecto de inmunidad colectiva por tantas infecciones".

Xavier Tello aseguró que lo que se debe corregir es la forma en la que se diagnostica el virus, ya que así se puede cortar la cadena de contagios. Añadió que aún después de la llegada de la vacuna contra el coronavirus será necesario seguir haciendo pruebas para así poder establecer estrategias en contra de este mal.

"Entonces yo creo que esa política de no hacer pruebas y de no aislar a los contactos es algo en lo que deberían ya dar marcha atrás inmediatamente".

Agregó que la inmunización se está llevando a cabo sin una verdadera planeación y sin saber cuántas dosis en específico se aplicarán en el país. El experto opinó que es determinante que las autoridades comuniquen de mejor forma cómo se debe de cuidar la población y las medidas que debe tomar ante el virus.

¿Qué se puede esperar en torno a la vacuna?

Arturo Erdely comentó que la narrativa oficial en torno a la vacunación se limita a hablar de las bondades del fármaco y a prometer la llegada de las siguientes dosis, cuando debería fijar el centro de atención a que la población debe cuidarse ante la acelerada ola de contagios que vive la República Mexicana.

Pronosticó además que el 70 por ciento de la población terminará contagiada de esta enfermedad, aunque la mayoría quizá no note esto debido a que será asintomática.

Xavier Tello aseguró que la vacunación en el país se daba por hecha, pero que al final la fórmula desarrollada por Pfizer/BioNTech tuvo que disminuir las dosis que entregaría debido a una adecuación que es necesaria para su planta en Bélgica.

"Técnicamente hablando, nos quedamos sin vacunas porque la única vacuna que tenemos nosotros con aprobación de uso de emergencia disponible es la vacuna de Pfizer/BioNTech, la otra es la de AstraZeneca que apenas está condicionando en México, en la planta de Liomont, y que vamos a tener a finales de marzo disponibles algunas dosis".

Este contexto, explicó, será suficiente como para que el gobierno de México deba modificar la calendarización para el fármaco. Al respecto mencionó que el aspecto político en la crisis ha convertido en una obligación para la administración federal el que las personas de la tercera edad sean vacunadas para finales de marzo.

El especialista mencionó además que para lograr esta meta se está buscando la utilización de las fórmulas de CanSino y Sputnik V, las cuales no han sido aprobadas por las autoridades sanitarias por la falta de documentación con respecto a su fase 3 de investigación.

"¿Qué vamos a hacer el resto de la semana? no lo sé, ¿va a haber aprobación de uso de emergencia para Sputnik V?, bueno, depende de lo que nuestros expertos del Comité de Nuevas Moléculas decidan, pero aparentemente ya hubo negociaciones incluso con Vladimir Putin y el Presidente de la República el lunes".

Malaquías López aseguró que no era necesario que el gobierno federal llevara a cabo el compromiso de tener los fármacos para fechas específicas, ya que esto ha afectado la percepción sobre la pandemia, a lo cual sumó la falta de comunicación clara hacia la población en torno a esta enfermedad.

Opinó además que el compromiso con Pfizer no es oficial, debido a que no hay documentación al respecto y que la confidencialidad que se ha dado sobre el caso se debe a que no hay una forma de reclamarle a la farmacéutica que respete el acuerdo que fue anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el año pasado.

"En el sentido de decir, bueno, pues si puedes me mandas y si me mandas te pago, y así es como no se puede exigir nada al proveedor, y pueden tranquilamente cortarnos el abasto como sucedió con Pfizer".

El experto dijo además que este panorama provocará desconfianza en la decisión que tome la Cofepris, debido a que se ha ignorado la opinión de los expertos del Comité de Moléculas Nuevas, al cual, por cierto, se ha dejado de invitar a los especialistas que no coinciden con la versión gubernamental de la pandemia.

La pandemia rebasa al país

Arturo Erdely dijo que las cualidades sociales del país llevan a la sociedad a no respetar los protocolos en contra del virus, sobre todo del que ha sido el mayor aliado en contra de los contagios: el cubrebocas. Destacó que además se deben establecer dinámicas para que la ventilación en los lugares cerrados sean de mayor calidad.

"Pero si no se mide la calidad y el grado de ventilación estamos ventilado a ciegas, entonces yo creo que si empezáramos a introducir una idea tecnológica de que se empiecen a poner medidores de dióxido de carbono porque recordemos que las personas exhalamos dióxido de carbono todo el tiempo, y las mediciones de dióxido de carbono en espacios cerrados nos puede dar idea de qué tan bien o qué tan mal está ventilado un lugar compartido".

Al respecto, Malaquías López dijo que se necesita trabajar de forma conjunta entre sectores. Explicó que ni los funcionarios públicos, ni la población puede continuar como cómplice de que las cosas no se están haciendo de manera adecuada, sin importar si se establece esta posibilidad incluso por personajes de la talla del subsecretario Hugo López-Gatell.

"Yo creo que debemos, de buena voluntad, ofrecer al gobierno federal, a los gobierno estatales, a los gobiernos municipales, sugerencias, posibilidades, llamar atención a cosas que a lo mejor están fuera de su alcance, como por ejemplo esto de medir las concentraciones de dióxido de carbono".

Sobre este tema, Xavier Tello dijo que López-Gatell opera desde la arrogancia y sin aceptar alguna equivocación a la cual haya incurrido durante la gestión de la pandemia y además desde la descalificación de cualquiera que no cuente con las mismas credenciales que él.

Agregó que no son exagerados las comparaciones que se han hecho de la crisis sanitaria con la guerra, debido a que la tasa de mortalidad ha ido aumentando y puede ser comparable con las que vivieron otras naciones durante conflictos como los de Siria, donde murieron 107 mil personas.

"Todo el mundo está muy indignado, pero te metes a las cuentas de Instagram y los ves a todos reuniéndose y dándose besos y abrazos, creo que necesitamos una verdadera sacudida fuerte para que alguien nos diga “señores, nos estamos muriendo, necesitamos, como sociedad, ponernos a hacer cosas serias porque si no esto nos va a salir muy caro”.

¿Se ha politizado la pandemia?

Xavier Tello opinó que es tonto pensar que la vacunación no será usada como un tema político por parte de las autoridades y agregó que es necesario que la sociedad no se deje endulzar el oído por el manejo que se está haciendo de los fármacos.

"Las vacunas son un descubrimiento de la ciencia en una de los conflictos de salud más graves que ha tenido la historia de la humanidad y es así, y perdón, el gobierno tiene la obligación de velar por el bienestar de los ciudadanos, sea del partido que sea, entonces lo que no podemos nosotros aceptar, y esa es creo que la labor que tenemos como comunicadores de decirle a la gente “mira, a ti te iban a vacunar, te tenían que haber vacunado pasara lo que pasara, esta no es una concesión graciosa ni de un siervo de la nación ni del señor presidente, ni el partido fulano de tal".

Mencionó además que ningún actor político, ni partido puede decirse responsable de permitir la vacunación como lo hizo Donald Trump o el Movimiento de Regeneración Nacional.

Arturo Erdely mencionó que las próximas elecciones afectan diversos aspectos de la vida pública, entre estos la aplicación del fármaco a nivel nacional.

Recordó además como López Obrador quiso crear la relación con el uso del cubrebocas y el gobierno de Felipe Calderón, lo cual terminó por ocasionar que las personas siguieran menos la indicación de protegerse.

Malaquías López acusó al gobierno federal de no entender el tema sanitario que atraviesa el país, hacer omisión de las medidas que se deben seguir en todos lo niveles y premiar la honestidad por encima de la capacidad que tienen los funcionarios para llevar a cabo su trabajo.

"Este invisible secretario de Salud que pues realmente no ayuda en nada y no ha ayudado en nada en todo el tiempo pues ¿para qué los queremos? yo creo que también deberíamos de abrir esa línea de discusión acerca de la aptitud que tiene y demuestran quiénes están a cargo de la muestra de decisiones".

GDM