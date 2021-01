Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | 1°, 2° y 3° de Secundaria, 26 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación secundaria. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 26 de enero para secundaria. La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel secundaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

Lo que vas a aprender en primero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión de hoy trabajarás para describir las características de un conflicto, identificarás los elementos que intervienen en él y los tipos de conflictos que se pueden presentar con mayor frecuencia en nuestro entorno.

El fin último es comprender cómo el buen manejo de los conflictos te puede llevar a fortalecer la convivencia pacífica en nuestra sociedad.

Te sugiero tener a la mano los materiales propios de la materia: tu libro de texto, tu cuaderno, o si lo prefieres, hojas o fichas, y un bolígrafo para tomar nota de los contenidos importantes, así como de las dudas e inquietudes que te surjan a lo largo de la sesión.

¿Qué hacemos?

Revisa las siguientes lecturas:

Mi compañero de clase

Uno de mis compañeros del salón tiene por costumbre tomar mis útiles sin pedirlos y, a veces, ni me los devuelve. Cuando le digo que no los tome sin mi permiso, se enoja, me insulta y me grita; el otro día hasta intentó golpearme.

La situación me está ocasionando problemas con mi mamá, pues cuando voy a hacer la tarea no tengo mis materiales completos y ella me regaña. Además, me estoy volviendo mentiroso, pues cuando mi mamá me pregunta qué pasó con mis útiles, le respondo que los perdí.

El vecino

El vecino del departamento 102 ocupa mi lugar de estacionamiento y se enoja cuando le pido que mueva su auto para estacionar el mío.

Él argumenta que estaciona su auto en mi lugar porque su espacio está retirado de la salida del estacionamiento, por lo que tiene que dar la vuelta a toda la unidad y ello le implica llegar tarde a trabajar.

Aunque su argumento puede ser válido, al ocupar mi lugar del estacionamiento, no estaría cumpliendo con el reglamento de condóminos de la unidad que me ampara a contar con el espacio para estacionar mi auto.

¿Has vivido situaciones semejantes a las descritas?, ¿identificaste qué tienen en común los testimonios leídos?

Los elementos de los conflictos

En el video se explica que para solucionar el conflicto se requiere de ser analizado por las partes involucradas o participantes; hazlo como ejercicio de prevención, con base en lo expuesto en el video.

Lo que vas a aprender en segundo de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Comienza con las siguientes preguntas. Piensa en lo primero que venga a tu mente y escríbelo:

¿Una comida deliciosa?

¿Una ropa de fiesta?

¿Un paisaje hermoso?

¿Una canción romántica?

¿Un buen libro?

Ahora, reflexiona detenidamente en lo siguiente:

¿Cuántas respuestas posibles hay?

¿Consideras que hay personas que habrán respondido de forma similar?

¿Cómo y por qué es que podrían coincidir tus respuestas con las de otras y otros?

Seguramente has dado respuestas distintas a otras personas, pues cada uno tiene una identidad diferente, es decir, su propia personalidad; sin embargo, al mismo tiempo, lo normal es que coincidas en algo. Por ejemplo, es muy probable que tus respuestas sean parecidas a las de tus compañeras y compañeros de la escuela, tus familiares o amistades cercanas, pues comparten la misma cultura.

Esto significa que, además de tu identidad personal, es decir, las características que te hacen ser única y único, tienes una identidad cultural y perteneces a grupos cuyos miembros comparten esa identidad colectiva.

Para precisar la cultura y los grupos culturales, observa con atención el siguiente video.

Rasgos culturales.

De lo que se explicó en el video, reflexiona en la siguiente cuestión:

Si la cultura abarca diversos rasgos, ¿cómo puedes saber qué es la cultura y cuál es tu cultura?

Esta es una cuestión muy interesante, pues desde que nacemos ya somos parte de una cultura, es decir, nos desarrollamos dentro de un conjunto de expresiones y manifestaciones familiares como los valores, las costumbres, la música, el tipo de vestimenta, la lengua, entre otros.

En edades tempranas, nuestro mundo es la casa y lo que está a nuestro alrededor, por lo que nuestras experiencias se limitan a esos espacios, porque no somos conscientes de todas las expresiones culturales; tampoco hemos conocido muchos lugares o probado diferentes comidas, ni platicado con demasiadas personas.

Ahora, reflexiona en lo siguiente:

¿Has sentido como que tu mundo se va haciendo más grande conforme creces y aprendes? Dicho de otro modo, ¿cómo se amplían tus horizontes?

¿Has pensado en cuántas cosas que ahora no conoces te quedan aún por descubrir?

Lo que vas a aprender en tercero de secundaria

¿Qué vamos a aprender?

Es importante que participes en las actividades que se te proponen a lo largo de la sesión, ya que están planteadas para ser de utilidad en tu aprendizaje.

Te sugerimos que tengas a la mano tu cuaderno, lápiz o bolígrafo y tu libro de texto de Formación Cívica y Ética.

Anota las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema que estudiarás.

En esta sesión aprenderás sobre los derechos humanos que tienen que ver con el medio ambiente. Analizarás los retos que enfrenta la humanidad asociados con el medio ambiente y la relación que tienen éstos con la desigualdad social. Conocerás cuáles son los objetivos que busca alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.

¿Qué hacemos?

Desde los primeros tiempos de la humanidad, ha existido una estrecha interacción de la sociedad con su entorno natural, los diferentes grupos humanos han buscado satisfacer sus necesidades y resolver los retos y problemas que la misma naturaleza les impone, para ello ha desarrollado procesos, técnicas, herramientas, aparatos y conocimientos, cada vez más sofisticados, que contribuyen a generar condiciones más cómodas de vida para las personas.

Sin embargo, estas condiciones se distribuyen de manera desigual, además de que, en las últimas décadas, ha sido cada vez más evidente que la forma actual de organización social provoca graves cambios en el ambiente.

En algunos casos, la sobrepoblación trae consigo un sin número de problemas que hacen más difícil disminuir las desigualdades sociales. Para entender un poco mejor, observa el siguiente video.

Deterioro ambiental

Es importante que pienses en la importancia de hacer conciencia de los daños que provoca la contaminación que genera la industria y la que se produce en los hogares, pues ambas generan desechos tóxicos que afectan la flora, la fauna y la salud de las y los habitantes, no sólo del lugar contaminado, sino que repercute a nivel mundial.

En cuanto a la sobreexplotación de los recursos naturales, se impacta al medio ambiente ya sea porque se han agotado o porque han disminuido en cantidades alarmantes. Esto ha puesto en riesgo a los ecosistemas y a la población, pues actividades como:

Contaminación del agua.

Bosques deforestados para cultivo y ganado.

Caza furtiva.

Agotamiento de recursos como agua y materias primas.

Exterminio de especies.

Migración.