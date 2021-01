Pendiente que Rusia formalice solicitud de autorización de vacuna Sputnik V en México: Ssa

Aunque el gobierno federal avanzó en revisar el expediente técnico de la vacuna Sputnik V, aún está pendiente que Rusia presente formalmente la solicitud de autorización de uso de emergencia de este producto en México, aclaró el subsecretario Hugo López-Gatell.

En conferencia, el funcionario dijo que el expediente ha sido revisado “de forma económica” por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el fin de avanzar en el análisis y la dictaminación mientras se realizan las negociaciones y el gobierno ruso presenta la solicitud formal.

“Para formalizar ese proceso se requiere que la parte interesada, en este caso es la compañía rusa Human Vaccine, haga la solicitud de autorización sanitaria”, agregó López-Gatell.

“Obviamente haber hecho la parte sustantiva nos permite no empezar de cero, sería insensato decir que ahora hay que empezar como si no existiera un expediente de parte de Cofepris aun cuando la revisión hasta ahora no tenga validez legal”, señaló.

En ese sentido, el subsecretario reiteró que es posible que la próxima semana llegarían las primeras vacunas rusas y se analizan opciones de logística como emplear aviones de las fuerzas armadas para traer los embarques.

López-Gatell mencionó que comité de moléculas nuevas de la Cofepris, que es un comité asesor, también avanzó en emitir una opinión favorable de la vacuna, por lo que la autorización sanitaria de emergencia podría darse en las próximas horas siempre y cuando se presente la solicitud de los interesados.

Por esta razón, Hugo López-Gatell dijo que el procedimiento ha sido distinto al que se tuvo por ejemplo, con Pfizer, donde se firmó un contrato antes de la autorización de uso de emergencia.

Recordó que el expediente técnico de Sputnik V que se ha analizado fue proporcionado por el gobierno argentino, el cual ya autorizó la utilización de este producto. Dicha información fue compartida previa autorización de las autoridades rusas.

El funcionario indicó que la vacuna Sputnik V tiene un costo estándar de 9.9 dólares por dosis y son dos dosis por persona.

México comprará 24 millones de dosis para proteger a 12 millones de personas.

Por: Gerardo Suárez

Si necesitas asesoría en cuanto a pruebas para la detección de COVID-19, envía un WhatsApp a JLN Labs (55 3026 0609) y agenda tu cita para que te visiten a domicilio y te hagan la prueba.