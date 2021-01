Sputnik V no ha publicado resultados sobre efectividad de la vacuna: Susana López

Susana López Charretón, especialista en Rotavirus señaló que el contagio del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ser una lección, aunque "esto no se le desea a nadie, esperando que el acuse sea de una manera leve".

Ante el reporte de que el ingeniero Carlos Slim diera positivo a Covid-19 y que llevaba una semana contagiado, la también divulgadora de temas Virológicos señaló que lo único qu ve en todo esto, es la irresponsabilidad de estar circulando con mucha gente y no usar cubrebocas.

Cuestionó sobre el tiempo en que estuvo contagiado de Covid-19 el presidente y Carlos Slim, sin embargo, desconoce si el empresario mexicano usa cubrebocas, y afirmó que el presidente no lo usa, por lo que no hay certeza de saber cuántos funcionarios están contagiados de coronavirus y que estuvieron cerca de él.

En entrevista con Javier Solórzano para El Referente Informativo, la también especializada en Rotavirus y Divulgadora de Temas Virológicos, Susana López señaló que Pfizer, Moderna y AstraZeneca ya publicaron sus resultados de la Fase 3, siendo uno de los requisitos que la gente necesita saber que la vacuna funciona o no.

Aseveró que la vacuna rusa que es la de Sputnik V, no ha publicado resultados, e indicó que todos tienen que hacerlo, sin embargo, aún no se han publicado de seria y científica y aún no se tienen.

"He sabido de mexicanos que han hablado con los científicos rusos y no ha habido esa comunicación sobre los resultados"

