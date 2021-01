Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Preescolar, 25 de enero: actividades y respuestas

Para todos aquellos padres y madres de familia cuyos hijos se encuentran cursando el nivel preescolar de educación básica y toman las clases en línea por medio del programa de la SEP Aprende en Casa 3, compartimos los temas y actividades que se abordaron este lunes 25 de enero, así como las dudas que se plantearon.

La información que obtendrás a continuación forma parte del material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Preescolar, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3:

¿Qué vamos a aprender hoy?

Este lunes 18 de enero en la materia de Artes representarán historias y personajes reales o de tu imaginación, mediante la mímica, con marionetas o en el juego.

Aprenderás diferentes maneras de usar las manos, para representar tus emociones, animales y ¡Hasta historias!

Pide a tu mamá, papá o a quien te acompañe que te apoyen a desarrollar las actividades y a escribir las ideas que te surjan.

¿Qué hacemos?

¿Solo con tus manos? ¿Cómo podrías hacer todo eso sólo con nuestras manos? en esta clase vas a conocer que si es posible y te vas a divertir mucho.

Actividad 1

Con la persona que te acompañe jueguen a que él te dirá que representar con tus manos, ¿Lista o listo?

En todas las propuestas debes colocar tus manos en una posición que transmita la emoción que se te pide.

¿Cómo harías para mostrar que tus manos están muy cansadas? y ¿Más cansadas, agotadas?

Y, ¿Cómo harías para mostrar que tus manos están ¡enojadas!?

¿Y más enojadas, como furiosas?

¿Qué más se te ocurre que podemos representar con las manos? ¿Cómo representarías manos alegres?

¿Y cómo serían unas manos asustadas?

Actividad 2

Tus manos, al igual que tu cuerpo siente y expresa muchas cosas, entre ellas emociones; hoy juega con una forma de expresarlas, pero ahora con otra forma de jugar con las manos.

A continuación, vas a observar unas imágenes de algunos animales, un conejo, un pato, un gato, un lobo, una mariposa.

Vas a observar una imagen y debes representar a ese animal con las manos, ¿Qué te parece?

Comienza con el pato, ¿Cómo harías para representar un pato con tus manos? ya que tienes la posición de las manos puedes hacer hasta el sonido.

Y qué tal la mariposa, ¿Cómo harías una mariposa de grandes alas con tus manos?

¿Cómo harías el conejo? primero le pondría las orejas, y formaría su cara. Una idea con tu puño elevada el dedo índice y el medio has un círculo colocando la punta del dedo pulgar con las yemas de los dedos anular y meñique, puedes flexionar y alarga los dedos para simular que mueve las orejas.

Actividad 3

Es momento de actuar en una obra con sombras.

Para esta actividad no necesitas muchas cosas, puedes usar la luz de una lámpara directamente sobre una pared o poner una sábana o tela como si estuviera en un tendedero, o incluso con el sol y el suelo.

Y solo necesitas esto, porque en esta ocasión no utilizas más que la luz y tus manos para hacer nuestra obra de teatro con sombras.

¿Y qué es lo que vas a actuar? ¿Recuerdas los animalitos de la actividad anterior? eran un gato, un conejo, un lobo, una mariposa y un pato.

Bueno en esta obra, con ellos vas a crear una historia para representarla, pide a quien te acompañe que escriba en una hoja esta historia, necesitas dos personajes, ¿Cuáles eliges?

Si escoges el lobo, en tu obra será un lobo bueno, y, qué tal si eliges ¡el conejo!

¿Cómo iniciaría nuestra obra? por ejemplo:

“Un lobo hambriento buscaba qué comer, un conejo paseaba por el bosque, el lobo lo vio, ¡y se acercó sigilosamente!

El conejo escuchó un ruido y vio al lobo que salió de pronto de los arbustos. El conejo tenía mucho miedo.

El conejo le dijo al lobo “Señor lobo no me comas”, y el lobo le respondió “Yo no quiero comerte, yo quiero que me digas dónde puedo encontrar zanahorias, porque yo soy un lobo vegetariano”.

¡Qué buen final! Un lobo vegetariano, es decir, que no come carne.

Ya que tu acompañante escribió tu historia, decidan qué personajes serán, ¿Cuál serás tú? tienen que practicar sus partes del diálogo y los movimientos con las manos y preparar el espacio donde van a realizar su obra.

Si ya tienes listo tu espacio, representa tu obra. ¡Qué divertido ha sido jugar con las manos y representar primero las emociones, luego los animales y por último una obra de sombras!

Las manos, son un órgano de nuestra inteligencia y de la expresión de nuestro espíritu.

Horarios Nivel Preescolar

Checa aquí los horarios de la semana del 11 al 15 de diciembre para el nivel preescolar:

08:00 a 09:00 horas. Once 11.2 y Televisa 5.2.

15:00 a 16:00 horas. Imagen Televisión 3.2.

17:30 a 18:30 horas. Heraldo TV 10.2.

Si aún tiene más dudas respecto a los horarios dependiente de los distintos niveles educativos, puedes ingresar al portal que la SEP puso a disposición de alumnos y padres de familia con toda la información para resolver dudas:

https://aprendeencasa.sep.gob.mx/#