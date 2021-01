Vamos a exhortar a legisladores de EU para que aprueben reforma migratoria de Biden: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que exhortará a los legisladores de Estados Unidos para que aprueben la reforma migratoria propuesta por Joe Biden.

Durante la Evaluación de Programas de Bienestar, López Obrador dijo que le agradeció a Joe Biden la “decisión de llevar a cabo una política migratoria que incluye reconocer la ciudadanía estadounidense a millones de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos”.

López Obrador reveló que Joe Biden coincidió en atender las causas que originan la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador, y que Estados Unidos invertirá en la región.

“Hablamos de qué se deben entenderse las causas del fenómeno migratorio, la gente no abandona sus territorios sus culturas por gusto, lo hace por necesidad, lo que deseamos es que la migración sea optativa no forzosa, que la gente de los países centroamericanos, del sur de México, de nuestro país, tenga opciones, (...) no creo cometer ninguna indiscreción diciendo que me manifestó el presidente Biden que van a destinar 4 mil millones de dólares en apoyo a los tres países a los que hice referencia de Centroamérica”, detalló.