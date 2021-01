Reparar la subestación del Metro en 10 días es muestra de la ingeniería en nuestro país: Florencia Serranía

El pasado sábado 9 de enero, un incendio en la Subestación eléctrica del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la sede de Delicias, provocó la movilización de los cuerpos de emergencia quienes lograron apagar el fuego tres horas después.

Tras el incidente, trascendió que el fuego habría iniciado debido a una falla en transformadores que llevaban más de 50 años sin mantenimiento; sin embargo, esta versión no es verídica.

Así lo ha informado Florencia Serranía, directora del Metro de la Ciudad de México, quien aseguró que el mantenimiento al STC es constante y altamente capacitado.

Fue durante una entrevista para el noticiero matutino con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio.

En este sentido, Serranía aseguró que todo lo que se hace va en pro de la modernización también de energía en la red de transporte, ya que aquí se da el corazón que da movilidad al Metro.

Nos ganó la pandemia eso no significa que las cosas no se haya hecho, diario me reúno con gerentes y subgerentes, es una estructura con 14 mil trabajadores, no significa que este es un cargo vacante, vamos a poner al responsable", destacó.