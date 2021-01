Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 22 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 22 de enero para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

5° grado

Lenguaje

¿Qué hacemos?

Buenos días niñas y niños, soy la profesora Viviana Vite Hernández y hablo la lengua náhuatl en su variante de Acaxochitlán.

Trabajo en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en la comunidad El Durazno del municipio de Cuautepec de Hinojosa, de la región del valle de Tulancingo, Hidalgo.

Kuale – tonale - ixpokame- uan – telpokame neua ni tlamaxtijketl Viviana Vite Hernandez, uan ni kamanaloa in tlatoli náhuatl in chinanko tlatilanketl Acaxochitla. Nitekiti in

Recuerda que la lengua náhuatl, es la más hablada en México con más de un millón y medio de hablantes registrados hasta el censo de 2010. El náhuatl se habla en 15 de las 31 entidades federativas de la República Mexicana: Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Estado de México y Distrito Federal.

Te quiero comentar que: Librado Silva Galeana, Francisco Toledo, María Félix y Benito Juárez fueron personas muy importantes. Y todos ellos tenían sangre indígena. Algunas calles llevan sus nombres para que todos los mexicanos podamos recordarlos con orgullo y respeto. Contribuyeron al desarrollo cultural, social y político de nuestro país.

Altamirano, fue un periodista, político y maestro chontal. Peleó por causas nobles y justas. Él defendió la idea de que la educación debía ser un derecho de todos los niños y jóvenes mexicanos. El conocimiento nos ayuda a ser libres, nos permite entender nuestra historia para mejorar nuestro presente.

Hoy hablaremos de cómo, a través de la lectura de textos y al indagar en la memoria histórica, podemos desarrollar nuestras habilidades para recabar y organizar información.

Para iniciar podríamos preguntarnos:

¿Sabes cuál es el origen y el significado del nombre de tu comunidad , pueblo o ciudad?

, pueblo o ciudad? ¿Sabes quiénes fueron algunos personajes históricos de tu comunidad, de tu región o de tu estado?

históricos de tu comunidad, de tu región o de tu estado? ¿Conoces algún relato que cuente acerca de lo que realizaron estos personajes?

Ixpokame uan telpokame, axa titlatose keni ika tlaixpoualistli tlen amatl tlakuiloli uan temouilistle tlen panok eukaya tlen kichijke to tataua ti ueliske tichiuaske to teki uan ti kualchiauske to tlatol.

¿tikmati tlen kani onuala itokaxtili mo altepetl?

¿tikmati aki ueuetlakame tlapaleuike ipa mo altepetl?

¿ti kixmati se ueuetlatoli tlen kitoua tlen chikijke Inon tlakame?

Para conocer más acerca de la historia de tu comunidad y de los personajes que han realizado acciones importantes para su desarrollo:

Conversa con las personas adultas de tu familia sobre los acontecimientos relevantes de tu comunidad, piensa en algunas preguntas, por ejemplo:

¿Cómo se fundó nuestra comunidad ?

? ¿Qué hechos o acontecimientos han marcado la historia de la comunidad?

o acontecimientos han marcado la historia de la comunidad? ¿Qué personajes se han distinguido por sus acciones a favor de la comunidad?

Tleka ika kuale tikixmatiske to ueuetlatoli tlen to altepetl uan in teki tlen ueuetlakame. Xitlato ika ueyi maseualme tlen mochanka tlen opanok ipan mo altepetl.

6° Primaria

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás la forma, el color y los sonidos para construir la historia de un personaje. Emplearás el color como un elemento relevante para la construcción de un personaje. En clases pasadas, viste sobre el color y los sonidos. Recuerda que los sonidos son una herramienta fundamental para la construcción de personajes.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video, con el que recordarás acerca de los sonidos.

2810_ART_6

En esa clase fuimos construyendo una historia a partir de las ideas que nos iban dando los sonidos, esos fueron nuestros puntos de partida. La forma también es importante para la construcción de historias y personajes. Observa ahora siguiente video sobre las formas.

2310_ART_6

¡Es increíble cómo la forma nos rodea y nos inspira para construir historias! Sólo necesitas ser observador del entorno y usar creativamente los sonidos y formas que te rodean. Ahora, ¡Repasemos el color! Observa el siguiente video.

Los colores en la publicidad

Mira el siguiente video sobre el uso del color en los anuncios publicitarios.

Los colores en la publicidad