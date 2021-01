Todos menos Ismael; candidaturas en año previo a la elegir al gobernador cuentan mucho

Las candidaturas de 2021 son la antesala de la gubernatura del año próximo y las candidaturas del PAN que le mencioné la columna del martes 19 de enero, en particular, dicen mucho acerca de los grandes jugadores de Acción Nacional en el estado, que al ser el partido en el poder manda muchos mensajes o valores entendidos, esto claro en el sur de Tamaulipas, una de las zonas más importantes de la entidad, de ahí la importancia.

En estas candidaturas se dejó ver la mano de Chucho Nader, quien acomodo a perfección sus “fichas” para las elecciones de este año, pues los dos diputados locales que corresponden a Tampico son fieles a él, su sobrino Mon Marón y Nora Gómez, con quien tiene una relación muy pero muy especial y, por si fuera poco, también acomodo a René Senties, que le dicen en las mesas de café de Tampico y Victoria “El papá luchón” no sé por qué, como suplente en una de las diputaciones. En fin, excelente gestión y operación política de Nader, se mueve muy bien en la grilla y le ha salido todo lo que se propone.

Otro que hizo de las suyas en la elección de candidatos fue César Verástegui, el famosísimo “Truco”, a él le dejaron Ciudad Madero, completita, puso a su amigo Jaime Turrubiates para contender por la alcaldía, a Joaco Hernández lo mandó a la federal y al buen Carlos Fernández a la diputación local, ojo, es la ciudad más guinda de Tamaulipas, probablemente junto a Matamoros, las dos bastiones que MORENA defenderá con todo, esto pareciera que no es ningún mérito, pero si logra sacar alguna de estas candidaturas, en especial la de Turrubiates Solís, le valdrá doble.

Gerardo Peña, el líder de los azules en la Cámara de Diputados, también se acomodó con maestría en la selección de candidatos, Elizabeth Humphrey y Rosa González Azcárraga son sus apuestas, a Rosa la elevó a una candidatura federal y Humphrey de Gil va por la local en Altamira, bien ahí, punto para el buen Gerry.

Ahora gran pregunta, la de los “64 MIL”, ¿Qué pasó con Ismael?, Ismael García Cabeza de Vaca no dejo a nadie de su gente, de plano no pudo o no quiso, porque sabemos que, si alguien pone a su equipo en lugares clave, desde hace dos años, es él y ahora resulta que en la elección más importante previa a la gubernatura ¿no se mueve? Algo está raro ahí, y eso nos deja en claro que Chucho, “El Truco” y Gerardo Peña, están más que listos para el 2022.

Claro, falta ver que dice el Gran Elector, a Francisco García Cabeza de Vaca no se le va una y si bien es cierto que quiere mucho a su hermano, va primero el partido, la continuidad de su gobierno y la tranquilidad de un sexenio, que arriesgar todo eso por una candidatura mal elegida.

Noticias Relacionadas Elecciones México: Respaldan a Ricardo Anaya en su carrera a la presidencia

"De que cuera salen más correas"

Por: El Navegante