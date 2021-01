Rector de la Autónoma de Nayarit pidió proceso justo para líder sindical

El rector de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Jorge Ignacio Peña González hizo un llamado a las autoridades ministeriales y judiciales de la entidad para que el proceso penal contra el secretario general del SETUAN, Luis Manuel "N", acusado por los presuntos delitos de daño a las cosas agravado, peculado y ejercicio indebido de funciones, sea apegado a derecho y sin intenciones políticas.

Dijo que sustuvo un encuentro con el fiscal general de Nayarit, Petronilo Díaz Ponce Medrano, quien advirtió que la detención del líder sindical no obedece a cuestiones políticas.

"Fue muy puntual en lo que ya sabemos, en lo que hemos sabido, dio un boletín y al día siguiente dio una conferencia de prensa; y en la reunión me dijo lo que señaló en conferencia de prensa, lo que si es que me dio la garantía de que no iba a politizarlo y me aclaró que no tiene nada que ver con el tema de la huelga, entonces yo tampoco quiero abundar mucho en el tema porque no quisiera decir algo que no fuera preciso en la manera", refirió.