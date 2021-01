GCDMX invita a realizar trámites en línea

El Gobierno de la Ciudad de México invitó a los ciudadanos que necesiten hacer trámites, a realizarlos de manera digital en el periodo en el que permanecen suspendidas las actividades económicas no esenciales, con la finalidad de evitar contagios del nuevo coronavirus, que provoca la enfermedad Covid-19.

Para ubicar los trámites disponibles para su realización a distancia se pueden consultar en el siguiente link https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/ en el apartado “en línea”.

Entre los procesos que se pueden realizar se encuentran:

●Licencia de conducir digital Tipo “A”. Es posible generar la versión digital de la licencia Tipo “A”, en caso de que esté vigente y tenga datos completos ante Secretaría de Movilidad; así como la renovación y obtención de licencia digital para casos con fotografía en donde se cuente con la información completa en las bases de datos; y renovación de licencia con constancia de renovación temporal (sin licencia digital) para las demás licencias Tipo “A”.

●Reposición o renovación de tarjeta de circulación para vehículos, motocicletas y remolques. De manera cien por ciento digital está disponible la renovación de la Tarjeta de Circulación para Vehículos, Motocicletas y Remolques; la Tarjeta de Circulación en la modalidad de discapacidad y el refrendo digital de la Tarjeta de Circulación para Vehículos particulares en Línea.

●Expedición de actas certificadas y constancias de estado civil. Sin necesidad de acudir al Registro Civil se puede obtener copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

●Constancia de No Existencia de registro de inhabilitación, en el caso del servicio público.

●Ventanilla única para realizar todos los trámites relacionados con establecimientos de bajo impacto, impacto vecinal y zonal. Para ello es necesario ingresar a la página https://siapem.cdmx.gob.mx/ y realizar el trámite por medio de una cuenta Llave CDMX.

●Constancia de no antecedentes penales y constancia de no antecedentes registrales. Se tramitan ingresando a la página https://noantecedentes.cdmx.gob.mx/ para lo cual es necesario ingresar con una cuenta Llave CDMX, contar con identificación oficial vigente y comprobante de domicilio no mayor a tres meses en formato digital.

●Permiso renovable para residentes. Se tramita para obtener la autorización de la Secretaría de Movilidad (Semovi) para ocupar, en caso de ser residente, un lugar de estacionamiento en vía pública dentro de la zona de parquímetros. Para ello es necesario ingresar a la página https://www.permisosparquimetros.cdmx.gob.mx/

●Evaluación de Impacto Ambiental. Se puede solicitar la presentación del estudio en cualquiera de sus modalidades, ya sea general o específica, informe preventivo, evaluación ambiental estratégica o estudio de riesgo ambiental.

●Dictamen de Impacto Urbano, modificación o prórroga. Es posible generar el Dictamen de Estudio de Impacto Urbano, su prórroga y modificación, ingresando a la página https://tramites.cdmx.gob.mx/ventanilla-construccion/public/

●Sistema Abierto de Información Geográfica (SIG) de la Ciudad de México. Permite explorar, consultar y descargar información del catastro territorial, así como las diferentes cartografías de predios, colonias y alcaldías. La información está disponible en la página electrónica https://sig.cdmx.gob.mx.

Además, el pago del predial podrá realizarse a través de la aplicación móvil Tesorería CDMX o en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas: ovica.finanzas.cdmx.gob.mx.