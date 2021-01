José Dagoberto Velasco Flores es el trabajador con mayor antigüedad en activo del IMSS, ejemplo de compromiso

En el año de 1963, el equipo de médicos Federico Ortiz Quezada, Manuel Quijano Narezo y Manuel Flores Izquierdo realizaron el primer trasplante renal, en el entonces Centro Médico Nacional, ahora Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En ese mismo año, José Dagoberto Velasco Flores, con 21 años de edad, fue contratado de manera directa por el Seguro Social, y desde entonces ha formado parte de la Familia IMSS. Actualmente es el trabajador en activo con mayor trayectoria institucional: 58 años y 6 quincenas.

Velasco Flores tiene 79 años de edad y es coordinador de almacén de la Planta Reproductora de Gráficos Diversos de Servicios Complementarios Nivel Central del IMSS, y de manera ininterrumpida, sin ninguna falta o con alguna incapacidad laboral, aseguró que trabajará “hasta donde el cuerpo aguante”.

Sin embargo, manifestó que ya piensa en la jubilación para disfrutar con su familia, viajar y poder descansar tras una plena vida laboral en el Instituto, porque “hay que pensar también en retirarse porque la vida no la tiene uno comprada y también hay que salirse un poquito parta disfrutar afuera también”.

José Dagoberto Velasco Flores señaló que ha visto crecer al IMSS, con un mayor número de trabajadores y derechohabientes a nivel nacional, además de que presenciar el desarrollo de su infraestructura hospitalaria.

“A través de los años que he permanecido me he dado cuenta de que ha crecido, desde luego queriéndole hacer el bien al pueblo”, indicó.