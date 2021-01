Consejería Jurídica da informes sobre Hospital Cuajimalpa

A pesar de los juicios en contra, el Hospital Cuajimalpa será construido, pues las quejas y amparos ya fueron respondidos.

La Consejería Jurídica informó que cumplió con los requerimientos del Juzgador sobre juicios de amparo de 2017 y 2018.

Entre ellos está realizar una consulta pública a pobladores de El Contadero; así como presentar el Dictamen de Impacto Urbano y la Manifestación de Impacto Ambiental.

Se aclara que los plazos se han retrasados por la pandemia y aún no se conoce el pronunciamiento del juzgado sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo.

"En caso de que el juzgado declare cumplida la sentencia de amparo, este asunto no será un obstáculo para continuar la obra, en virtud de que se puede argumentar que ya existe una determinación judicial que sustenta que se cumplen con todos los requisitos legales para ello", indicó la Consejería Jurídica en una tarjeta informativa.

Existen dos juicios de amparo indirectos, el primero 189/2017 y el segundo 1132/2018, ambos radicados en el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México.

El primero tuvo sentencia definitiva el 20 de agosto de 2020, donde se ordena una consulta pública, incluyendo al Pueblo Indígena, denominado originalmente “Nepopualco”, hoy “El Contadero”.

Lo anterior ya se realizó y se entregó a la Juez.

Además de obtener dictámenes, permisos o licencias respecto del inmueble sobre el cual se ejecutará la obra pública, específicamente la autorización en materia de impacto ambiental y su evaluación.

La información, reporta la Consejería, ya se entregó a la Juez.

“… se le solicitó a la secretaria en funciones de Juez que declare el asunto como ‘Urgente’ y se pronuncie respecto del cumplimiento de la sentencia, lo anterior, en tutela del derecho humano a la salud.

“Sin embargo, dicha juzgadora no lo consideró Urgente por lo que, se presentó el recurso de queja para que el Tribunal Colegiado determine lo contrario”, se informa.

Amparo, en trámite

Mientras no se reanuden los plazos, no puede existir pronunciamiento por parte del Juzgado de Distrito respecto a si está o no cumplida la sentencia de amparo.

El Juicio de amparo 1132/2018 está en trámite; sin embargo, en el incidente de suspensión se le concedió a la parte quejosa la suspensión de la construcción como protección al medio ambiente.

Ante ello, se interpuso un Recurso de Revisión contra la resolución del primer Incidente de Modificación a la suspensión.

“Se interpusieron dos Recursos de Queja, uno en el juicio de amparo 189/2017 y otro en el incidente de suspensión 1132/2018), para que el Tribunal Colegiado determine, en su caso, que dichos asuntos deben de considerarse como Urgentes”, se agrega.

Por Manuel Durán