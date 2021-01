Robo a escuelas aumentó en 55.5% por la pandemia

Con la ausencia de clases presenciales y del personal docente y administrativo debido a la pandemia de Covid-19, los robos en las escuelas se incrementaron en el 2020, en un 55.5 por ciento, cerrando con 643, que contrastan con los 414 casos denunciados en el 2019.

Así, Jalisco cerró el 2020 con reporte de 643 robos en planteles escolares de los nueve mil que están bajo la supervisión de la Secretaría de Educación en la entidad y entre los artículos robados figuran lámparas, focos, computadoras, pero la novedad es que ahora también se llevan libros y mobiliario escolar.

"En un inicio lo que se robaban era que se subían y alcanzaban las lámparas, focos, computadoras evidentemente y temas administrativos, pero este año fue muy peculiar porque empezamos a ver que ya no solamente se robaron las cosas que se podían llevar sin hacer daño, hoy en día desprenden todo el cableado eléctrico con el destrozo que que eso implica; se llevan muebles de baño enteros y cuando no, los dejan rotos porque no los pudieron quitar. Este año detectamos que se comienzan a llevar mobiliario escolar y este año hasta libros han comenzado a llevarse de las instalaciones", detalló Gerardo Rodríguez Jiménez, secretario de administración en la Secretaría de Educación en Jalisco (SEJ).