Mauricio Vila Dosal: Con unidad, Yucatán se está recuperando de la pandemia y los fenómenos naturales

Al rendir su Segundo Informe de Resultados, el gobernador Mauricio Vila Dosal sostuvo que ante el complicado escenario vivido en 2020 por la crisis del Covid-19 y el impacto de cinco fenómenos naturales, Yucatán se está recuperando gracias a la unidad de la población.

Declaró que el 2020 pasará a ser el más trágico debido a la llegada de la pandemia, la crisis económica que generó y que llovió más que cualquier otro año, por lo que dichos desafíos han mostrado la fortaleza y determinación los yucatecos.

En un mensaje transmitido en redes sociales, aseguró que su gobierno se ha caracterizado por actuar con responsabilidad ante el embate del coronavirus, y como muestra de ello, se implementaron medidas preventivas para aminorar los efectos de la contingencia.

Por ejemplo, recordó que en tan solo 23 días habilitaron el Centro de Convenciones Siglo XXI como hospital temporal y en 25 días construyeron otro similar en Valladolid, con el fin de ampliar la capacidad para atender a pacientes que necesiten cuidados críticos e intermedios.

De igual forma, señaló, se hizo un esfuerzo presupuestal adicional para dotar de equipos médicos suficientes a los hospitales públicos estatales y federales de la entidad, y se adquirieron insumos con anticipación, previendo la escasez.

Vila Dosal declaró que también tomaron medidas difíciles para evitar contagios, como por ejemplo, la restricción a la movilidad y la ley seca, por lo que algunas no han sido populares. “Pero ustedes no me eligieron para hacer lo popular, me eligieron para hacer lo correcto. Todos hemos realizado esfuerzos y sacrificios gigantescos, pero como resultado de lo que hemos hecho, es que hemos conseguido salvar muchas vidas”, sostuvo el panista.

Dijo que en el 2020 se vivieron una de las etapas más complicadas de la historia moderna y que se vio plagada de dolor, desastres naturales y retos como ningún otro año, por lo que todos fueron testigos de que “la unidad de la gente es lo que nos va a sacar adelante”.

En ese sentido, aseguró que la prioridad de su administración es proteger la salud y la vida de los yucatecos, por encima de los intereses económicos. Esto, además, dijo, ha demostrado dar mejores resultados, pues actualmente la entidad se encuentra funcionando el 96 por ciento de su economía.

Señaló que aún tenemos el reto de la recuperación de empleos, por lo que se ha insistido en crear las condiciones para que las empresas, nacionales e internacionales, confíen en el estado y vengan a invertir a Yucatán.

Muestra de ello, durante la administración ya se han anunciado inversiones que suman en su conjunto más de 86 mil 448 millones de pesos y que generarán, en los próximos años, más de 234 mil empleos directos e indirectos.

También hubo mensaje político

En su mensaje, Vila Dosal no dejó pasar la oportunidad para criticar a los diputados locales del PRI y Morena que se opusieron a su iniciativa que pretendía adquirir un empréstito para infraestructura con la que se reactivaría la economía.

Acusó que la mayoría de los legisladores de esos partidos rechazaron esa posibilidad, con lo que no se dañó al Gobierno del Estado, sino que se afectó la oportunidad de generar los empleos “que hoy con tanta urgencia requieren las y los yucatecos angustiados por la pandemia”.

“Creo en la necesidad de la crítica hacia el Gobierno estatal. Con total libertad hay quienes realizan una crítica y una oposición constructiva; y hay quienes solo intentan obstruir los cambios que requiere Yucatán para mejorar. Respeto ambas posiciones, aunque no comparto la segunda”, agregó Vila Dosal.

El gobernador también habló de las elecciones de este año en Yucatán, prometiendo que su gobierno hará lo que le corresponde con un comportamiento democrático ejemplar, dando seguridad a los ciudadanos para expresar su voluntad y, sostuvo, respetará la decisión ciudadana.

Más penas por feminicidio

Con respecto a la violencia de género, el gobernador Mauricio Vila anunció que mañana enviará una iniciativa de ley al Congreso del Estado para aumentar las penas para quien cometa feminicidio cuando la víctima sea menor de edad.

También dijo que aumentará la indemnización correspondiente cuando exista una relación de parentesco, laboral, docente o sentimental entre el delincuente y la víctima.

La reforma también incluirá dotar de atribuciones a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de las Mujeres para “sensibilizar a las víctimas sobre los alcances del procedimiento abreviado, para que se garantice la reparación integral del daño”.

Por Herbeth Escalante