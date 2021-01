"Soy maderista": López Obrador asegura que se jubilará al terminar su mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que cuando cumpla su sexenio se jubilará, pues no será un dirigente permanente.

Durante la inauguración de la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez", en el Estado de Guerrero, el mandatario comentó que apenas termine su administración dirá "misión cumplida":

“Por eso me dicen algunos: ‘¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?’ Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesario, en decir ¿quién me va a sustituir?"

¿Qué pasará después de se vaya?

El tabasqueño dijo que hay "gente buena" que le dará continuidad al proyecto que inició conocido como la Cuarta Transformación. Comentó que es necesario pasar la estafeta a las nuevas generaciones.

“Hay que pensar en el relevo generacional. Por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes, es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad de movimiento de transformación; es decir, que se siga luchando por la justicia, la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permita los lujos en el Gobierno, que se actúe con austeridad republicana”, declaró el Presidente.

AMLO asegura que seguirá publicando sus mensajes

El mandatario aseguró que seguirá publicando videos en las redes sociales, como el caso de Facebook mientras no sea censurado:

"Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos (largos)... Como lo vamos a subir al Face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face", dijo en mensaje que publicó en sus redes sociales".