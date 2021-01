"No seré un dirigente eterno"; afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no será un "dirigente eterno", por lo que adelantó que se jubilará de la política en septiembre de 2024.

En ese sentido, añadió que no caerá en "necesariato", como sucedió con Antonio López de Santa Anna, pues él es maderista y no cree en la reelección.

"Se nos va a terminar el tiempo y soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y la no reelección. Voy a terminar a finales de septiembre y me retiro, me júbilo, misión cumplida.

"No voy a estar como dirigente permanente eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir, quién me va a sustituir; claro que hay gente buena, mujeres y hombres, que van a darle continuidad a esta lucha...estamos haciendo lo que nos corresponde", reiteró.

Al inaugurar la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Atoyac de Álvarez, el mandatario dijo que aceptó la propuesta del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, de ampliar por todo el estado el programa Sembrando Vida, pero pidió a los campesinos apurarse, porque se acaba el tiempo de la 4T.

En este municipio histórico, recordó a maestro Lucio Cabañas y dirigente recién fallecido César Núñez y adelantó que esta sede impartirá la ingeniería agroforestal.

Por: Francisco Nieto