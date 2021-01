Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes: López Obrador

Mientras no sea censurado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que seguirá publicando videos en las redes sociales, como el caso de Facebook.

"Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos (largos)... Como lo vamos a subir al Face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face", dijo en mensaje que publicó en sus redes sociales.

El presidente, en su segundo día de gira de trabajo por Michoacán y Guerrero, estuvo en este municipio de la Costa Grande revisando los avances del programa Sembrando Vida.

En el video, el presidente revisa el proceso de fertilizantes orgánicos y recordó que el programa tiene un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, da empleo a más 400 mil campesinos.

Agregó que el campo es la gran fábrica del país y en la pandemia de la COVID-19 ha salvado, junto con las remesas, la economía.

En días pasados, el mandatario polemizó por la censura que las redes sociales hicieron contra su homólogo estadounidense, Donald Trump, al invitar a sus seguidores a provocar caos en el capitolio.

Por: Francisco Nieto