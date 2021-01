Seguridad Ciudadana combate 5 delitos clave en CDMX

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, explicó los motivos para enfocarse en el combate de cinco delitos, como parte de su plan 2021.

En entrevista con Salvador García Soto, en El Heraldo Radio, detalló las aristas de la estrategia contra el homicidio doloso, así como los robos de vehículo con violencia y sin violencia, a pasajero/conductor con violencia y a casa habitación con violencia.

“Homicidio doloso es un delito que no tiene cifra negra, al igual que robo de vehículo con violencia y sin violencia. Homicidios dolosos por rivalidad delincuencial nos corresponde completamente a la autoridad bajarlos cuando no es una riña.

“En robo de vehículo con violencia y sin violencia porque los tenemos relacionados a cualquier cantidad de delitos”, informó.

En el caso de robo a casa habitación con violencia se eligió porque no tuvo la reducción que esperaban las autoridades, reconoció García Harfuch.

“Tuvo una disminución menor y queremos bajarlo mucho más”, recalcó.

Respecto a este delito, explicó lo que van a implementar en su estrategia para atenderlo mejor.

“Antes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba limitada a si no detenía a estas personas en flagrancia, la Secretaría ya no tenía participación alguna en este delito, ya no tenía razón de ser en la investigación. Tenía que entrar la Policía de Investigación y la Fiscalía General de Justicia.

“Ahorita nosotros vamos a dar seguimiento a estos delitos desde la carpeta de investigación, la Fiscalía nos da parte e iniciamos, como atendimos los delitos de alto impacto, así vamos a atender estos”, dijo.

Explicó que fortalecieron la capacitación de los policías y para 2021 mil esperan cerrar con dos mil nuevos uniformados en las filas.

Para combatir a los generadores de violencia, señaló, han llevado a cabo desde abril del año pasado 397 cateos, que tuvieron como resultado la detención de 76 objetivos prioritarios.