No se cancela la cooperación con Estados Unidos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se cancela la cooperación con Estados Unidos, a pesar de que no se le informó de la investigación que se tenía en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Se decidió hacer una reforma a la Ley de Seguridad Nacional para ordenar todo lo relacionado con la cooperación, no sólo con el gobierno de Estados Unidos, sino con todos los gobiernos del mundo. Como lo hacen también todos los países, hay cooperación sí, pero nuestro país es libre y soberano y se tienen que fijar las reglas. No es como antes que entraban y salían del país”, explicó.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador señaló que la Ley de Seguridad Nacional establece las nuevas condiciones de cooperación con otros países.

“Por eso la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde no se cancela la cooperación, pero sí tenemos qué saber lo que se hace en nuestro territorio, quiénes están interviniendo, bajo qué condiciones, que no se viole nuestra Constitución. Entonces fue poner orden, ya está aprobado por el Congreso, incluso ya existe el reglamento”, indicó.

Por Paris Alejandro Salazar y Francisco Nieto