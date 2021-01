Morena pide a Córdova y Murayama se excusen de votar acuerdo sobre mañaneras de AMLO

La representación de Morena ante el INE solicitó que los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama se excusen de votar el acuerdo del Consejo General que propone solicitar al presidente, Andrés Manuel López Obrador, no hablar de las elecciones en la conferencia mañanera.

Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, aseguró que ambos consejeros se pronunciaron sobre el tema antes de que este fuera votado y ello los inhabilita para participar en su discusión y votación.

"Esta actuación que han tenido ustedes durante la semana mientras se está instaurando una investigación viola el principio de presunción de inocencia, viola la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se ubica en lo que los precedentes de la Corte denomina efecto corruptor. Ustedes han corrompido este proceso para tratar de influir sobre un asunto de naturaleza jurisdiccional, porque ustedes habrán de pronunciarse sobre este procedimiento sancionador", indicó en la sesión del Consejo General.

Agregó que ambos consejeros habían utilizado la Coordinación de Comunicación Social para difundir sus declaraciones sobre el tema.

En respuesta, el presidente del INE rechazó las afirmaciones y aseguró que Morena le daba "pena" por no haber revisado que otros consejeros también se habían pronunciado sobre el tema.

"Me importa subrayar la falacia, me limité a señalar lo que dice el artículo 134 constitucional respecto del principio de imparcialidad... Rechazo contundentemente y tajantemente (las afirmaciones). No hice un pronunciamiento sobre el contenido del acuerdo del acuerdo", indicó.

Ciro Murayma calificó como "ridículas" las afirmaciones de Morena.

"Hay intención de personalizar que no encontrará eco en mi persona. Soy equidistante a cualquier partido... Es tan ridícula la acusación, es una distracción. No caigamos en la confusión de que este es un asunto personal, esta es una posición institucional y si las decisiones institucionales no satisfacen, ahí está el tribunal, pero no demeriten", lanzó.

PRD y PAN defendieron a los consejeros electorales.

"Es un linchamiento ordenado desde Palacio Nacional", lanzó Guadalupe Almaguer, consejera del poder Legislativo ante el INE por el PRD.

Los consejeros decidieron rechazar la solicitud de recusación presentada por Morena.

Por: Nayeli Cortés