Enrique Alfaro emite nuevas medidas contra la Covid-19; no se suspenderán las actividades comerciales

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer que la pandemia y el incremento de contagios en la entidad ocasionará que no se reinicien las actividades escolares y además se aumenten las condiciones para contener al virus.

En entrevista con Salvador García Soto, informó que ya había un plan para que los menores de edad volvieran a clases; sin embargo, destacó que se puso en primer lugar la salud de los estudiantes.

Explicó además que la salud mental, la convivencia y el libre desarrollo de los alumnos sigue siendo un tema prioritario, por lo que se buscarán planes para que se continúe con la actividad en estos centros de instrucción.

El líder local dijo que se tiene el 58 por ciento de ocupación hospitalaria, lo cual declaró como un margen de actuación ante el cual aún la entidad puede seguir brindando servicios de salud a la población, pero agregó que no se puede dejar de lado la coyuntura o podría convertirse en algo que salga de las manos de su gestión.

Destacó que se seguirán con las medidas de restricción de movilidad para impedir las transmisiones de la Covid-19 para mantener el margen de maniobra en las clínicas que atienden a las personas con coronavirus.

Mencionó que no se permitirán actividades recreativas y lúdicas, aunque no se obligará a los negocios el cerrar sus puertas, ya que se necesita continuar con el flujo de capital en la entidad. Además, mencionó que los lugares de trabajo o los comercios no son los puntos donde se concentran la mayoría de las transmisiones.

Por tal razón, explicó se cancelarán las actividades en cines, gimnasios, centros religiosos y además se buscará limitar las reuniones familiares.

“Estamos tomando medidas, insisto, que son producto de la experiencia que hemos acumulado”.

Previó que estas dinámicas funcionen para reducir los contagios dentro de todo el estado y aseguró que se ha aprendido de cómo se ha manejado la pandemia en la Ciudad de México para no promover espacios que sirvan como foco de infección.

Sobre el caso del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, dijo que ya hay elementos de prueba como para iniciar el proceso en contra de los presuntos culpables de este hecho, pero que no adelantará datos sensibles sobre el caso para evitar que se viole el debido proceso.