Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 14 de enero: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 14 de enero para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la definición, elementos y el propósito del anuncio público, así como el formato, medio y lugar de exposición.

¿Qué hacemos?

Nuestra clase de hoy será a partir de un repaso de los temas que ya hemos visto, elaboramos una campaña a través de anuncios con un fin social, es decir, textos y recursos visuales para expresar, a las personas que queremos y extrañamos, algún mensaje que les diga lo que sentimos por ellos y al mismo tiempo, los animamos a comunicarse en la distancia.

Comencemos por elaborar un anuncio, en la página 28 de tu libro de texto de español, se menciona lo siguiente:

“Los anuncios están hechos con un propósito específico. Cuando presentan información acerca de un beneficio para las personas y tienen un fin social o político, se denominan “propaganda”. Cuando lo que se persigue es promover o vender un producto, su fin es comercial, por lo que se denominan “anuncios publicitarios”.

Los anuncios publicitarios forman parte de las campañas publicitarias y la propaganda puede ser parte de campañas sociales o políticas, sin embargo, tanto los anuncios publicitarios como la propaganda, pretenden que el público al que van dirigidos adquiera algo. En el caso de los anuncios publicitarios, se trata de un producto o un servicio, generalmente algo que comprar. En el caso de la propaganda, se trata de ideas, conceptos o de realizar acciones que se piensa son benéficas para el público al que están destinadas, sin embargo, ambos utilizan recursos para atraer la atención del público al que están dirigidos.

Como te mencioné anteriormente, tanto la propaganda como el anuncio publicitario utilizan elementos semejantes para cumplir su propósito.

Los elementos de los anuncios son:

Estereotipos. Se usan para representar, de manera esquemática, tipos de personas o actividades.

Se usan para representar, de manera esquemática, tipos de personas o actividades. Adjetivos calificativos. Se utilizan para realzar las cualidades del producto o servicio.

Se utilizan para realzar las cualidades del producto o servicio. Adverbios. Los usamos para especificar o detallar la forma en que se realiza una acción.

Los usamos para especificar o detallar la forma en que se realiza una acción. Eslogan. Es la frase publicitaria que utiliza un juego de palabras y cuyo propósito es quedarse en la memoria de quien lee o escucha el anuncio.

Es la frase publicitaria que utiliza un juego de palabras y cuyo propósito es quedarse en la memoria de quien lee o escucha el anuncio. Elementos gráficos de los anuncios. Materiales utilizados, colores, imágenes, tipos de letra, tamaño de letra, distribución en el anuncio, extensión de las frases, tamaño, así como color de la tipografía.

Estos elementos los utilizamos cuando elaboramos el anuncio de las gelatinas que vendía Ton y también cuando hicimos el anuncio de los gérmenes, nos falta definir lo siguiente antes de construir nuestro anuncio con fin social.

6° Primaria

¿Qué vamos a aprender?

Registrarás y difundirás el conocimiento que se estudia o se investiga en materiales impresos.

¿Qué hacemos?

Hoy aprenderemos con la profesora Viviana Vite Hernández y habla lengua náhuatl en su variante de Acaxochitlán. Trabaja en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en la comunidad El Durazno del municipio de Cuautepec ("en el cerro de los árboles" o "cerro arbolado") de Hinojosa, de la región del valle de Tulancingo.

Kuale – tonale - ixpokame- uan – telpokame neua ni tlamaxtijketl Viviana Vite Hernandez, uan ni kamanaloa in tlatoli náhuatl in chinanko tlatilanketl Acaxochitla.

Nitekiti in kaltlamaxtiloya Inganacio Manuel Altamirano, tlen, kala Durazno in chinanko tlatilanketl Cuautepec de Hinojosa.

La vida de los pueblos indígenas está ligada a la tierra, a la lluvia y al viento, por ello realizamos peticiones, ofrendas, danzas, poesías y cantos, convirtiendo estas prácticas culturales en formas propias de ver y entender el mundo a través de una relación armónica y equilibrada con nuestro entorno, porque entendemos que la Tierra no le pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la Tierra.

Hoy hablaremos sobre los rituales agrícolas de nuestra comunidad y de cómo se llevan a cabo.

¿Sabes que significa la palabra ritual? ¿Conoces un ritual agrícola? ¿Sabes cómo y cuándo se llevan a cabo estos rituales? ¿Qué cantos y danzas realizan a la tierra para pedir su consentimiento antes de las actividades agrícolas?

Ixpokame uan telpoka axa titlatose in tlamanilistli in tokmili tlen to altepe uan keni mochiua.

¿moneki xitlakuilo ni tlalnankilstli? ¿tikmati tlen kiitosneki in tlatol tlamanilistli tokmili? ¿tikixmati se tlamanilistli tokmili? ¿tikmati kani uan kema mochiua ni tlamanilistli?

Observa en los siguientes video algunos ejemplos de rituales agrícolas de los pueblos indígenas.

La Fiesta del Maíz: Q´anjob´a.l.

Pedimos por la lluvia. Nahuas de Guerrero.