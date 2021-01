Muere mujer que debía recibir vacuna contra COVID-19

La mujer que debía recibir la vacuna contra el COVID-19 falleció en un hospital. En días pasados, el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa le concedió una suspensión de plano a Eva Flores Medina para que se le aplicara la vacuna en el momento en que el director del Centro de Atención Temporal COVID-19 anexo al Hospital General de Zona 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México lo considerara oportuno, pero debía priorizar la integridad física de la paciente, ya que ésta tenía COVID-19.

El impartidor de justicia fue notificado por el IMSS del deceso de la mujer.

“Por recibido el oficio remitido al correo oficial, signado por el Subdirector del Hospital General Zona No. 24 de la Delegación Regional Norte del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que en atención al requerimiento formulado en proveído de 8 de enero del año en curso, informa que la quejosa Eva Flores Medina falleció el 6 de enero de la presente anualidad”, indica el acuerdo judicial.

El juez dio tres días a la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México para que envíe al juzgado copia certificada del acta de defunción.

Eva solicitó en el amparo que tramitó, que se le permitiera el ingreso de un médico particular y su asistente a ese centro de atención temporal para que se le aplicara la vacuna, pero el juez señaló que la autoridad de salud era la responsable de velar por la integridad física de la mujer, por lo que no concedió la suspensión sobre esa petición en particular.

Por: Diana Martínez