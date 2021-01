Elecciones México 2021: participación y su importancia

El 2021 llega con muchos cambios importantes, que pueden parecer triviales e insignificantes para la vida cotidiana de cada uno de nosotros, civiles; sin embargo, no son para nada insignificantes. El 6 de junio se realizará la elección más grande en la historia de México, de acuerdo con el INE. En los 32 estados del país se llevará a cabo el proceso electoral para determinar quiénes serán los responsables de servir al país desde 15 gubernaturas y 500 diputaciones, entre otros cargos.

Para la mujer mexicana el voto no fue una realidad hasta 1953, el de los hombres, por otro lado, se tomaba en consideración desde la aparición de la Constitución de 1917. Pero previo a estas fechas, no había voto para la mayoría de los mexicanos, y si lo había, no era una democracia como tal sino alguna variación del autoritarismo.

Muchas personas a lo largo de la historia y de muchísimas naciones distintas lucharon y se pusieron en riesgo por volver el voto una realidad para sus países, en los países que ya es una realidad y un derecho básico, no hay que darlo por sentado, sino que hay que aprovecharlo y ejercerlo.

La importancia del voto radica en que sin él, la democracia no funciona. Si no nos hacemos responsables de reflexionar sobre lo que queremos para el país y cómo lograrlo; si no nos informamos y votamos por el o la candidata que mejor represente nuestros intereses, no podemos exigir un mejor país, ni el desarrollo de la nación para que cada uno de los y las mexicanas tenga más y mejores oportunidades.

Los que contamos con el enorme privilegio y obligación de asistir a votar cada vez que se nos convoca no podemos darnos el lujo de olvidar que en México la democracia sigue en pañales. Para hacerla madurar debemos participar activamente en la política.

Para participar hay que cubrir ciertos requisitos:

Ser ciudadano o ciudadana mexicana Ser mayor de edad Contar con la credencial para votar vigente.

Según datos del INE publicados en enero del 2020, el padrón electoral consta de 90, 658, 480 personas que solicitaron su credencial para votar, mientras que la lista nominal solamente cuenta 88, 648, 476 personas con credencial vigente. Para participar en las elecciones del 2021 todos los mexicanos mayores de edad que no tienen credencial para votar vigente tienen hasta el 10 de febrero para tramitarla (consultar ine.mx).

