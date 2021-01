AMLO llevará al G-20 tema de 'censura' en Facebook y Twitter

El presidente Andrés Manuel López Obrador llevará a la próxima reunión del G-20 el bloqueo de cuentas que los dueños de las redes sociales, como Facebook y Twitter, hicieron contra su homologo estadounidense, Donald Trump.

Además, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, buscará a los países que también han criticado esta censura, con el objetivo de hacer una propuesta consensuada entre todas las naciones del mundo. En la “mañanera”, el mandatario -junto con el Canciller Marcelo Ebrard- consideraron que no es aceptable que empresa particular puedan determinar quién tiene derecho a manifestarse y quién no: se quiere proteger las libertades.

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que México se encuentra en comunicación con casi todos los países del G20 y la Unión Europea para analizar el tema, pues la suspensión de cuentas lleva a un Estado “cualitativamente diferente”.

“No es de admitirse que haya una persona, o grupo de personas, que determinan por encima de Estados-naciones, quién tiene derecho de expresarse y quién no, porque eso sería admitir que hay un gobierno supranacional que determine cuáles son las libertades de los ciudadanos”, explicó.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar