CDMX: Delitos de alto impacto disminuyeron 32.8% durante 2020

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía de miembros del Gabinete de Seguridad y Justicia, presentó el informe de seguridad de 2020, donde muestran una disminución del 32.8 por ciento en los delitos de alto impacto, en comparación con el año previo.

En el año 2018 hubo un promedio diario de delitos de alto impacto de 154.8; en 2019 fue de 130.8 delitos; y, en 2020, de 87.8 ilícitos de este tipo al día.

La mandataria capitalina destacó el trabajo del equipo en la materia, sin embargo también reconoció el efecto de la emergencia sanitaria por Covid-19 en los ilícitos.

“Hay una parte que pudo haber influido la pandemia pero es muy importante ver todo el trabajo que se está haciendo, las detenciones que ha habido, las orientaciones que no han ocurrido en ningún otro lugar del país y que son resultado del gabinete de seguridad y delitos que han disminuido gracias a este trabajo permanente”, sostuvo Claudia Sheinbaum .

Tomás Pliego, coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, enlistó los ilícitos que tuvieron una disminución:

Robos: a pasajero a bordo del Metro, a negocio con violencia, a pasajero a bordo de microbús, a pasajero a bordo de taxi, a cuentahabiente, a transportista, a casa habitación con y sin violencia, a transporte en vía pública, a transeúnte en vía pública, a repartidor, de vehículo con y sin violencia, a bordo del Metrobús y a conductor/pasajero de vehículo con violencia

También reportaron disminuciones las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, así como el homicidio doloso y culposo.

Por ejemplo, en homicidio doloso, las carpetas de investigación abiertas eran de 3.9 promedio diario en 2018; 4 en 2019 y 3.3 en 2020.

Robo de vehículo con violencia: 2018, 24.8 la media diaria; 2019, 21.3; y, 2020, 15.5.

Hurto a transeúnte en vía pública, 2018, promedio diario, 66.4; 2019, 42.5; 2020, 27.8.

“En el total de delitos de bajo impacto, tuvimos un promedio diario en 2018 de 32.8 delitos y de 2019, 30.09; y 2020, 16.9. Estos delitos de bajo impacto se refieren a robo casa habitación sin violencia, robo a pasajero de vehículo con violencia y robo en Metrobús”, dijo Tomás Pliego.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que como parte de su plan de trabajo para 2021 se enfocarán en combatir principalmente cinco delitos: Homicidio doloso, robo de vehículo con violencia, robo de vehículo sin violencia, robo a pasajero/conductor con violencia y robo a casa habitación con violencia.

“Esto no quiere decir que vayamos a dejar la atención de otros delitos, tenemos otro delito que no está aquí mencionado, pero que continúan los operativos o varios delitos, que continuarán los operativos que han tenido buenos resultados como es el robo a transporte público que no deja de ser una prioridad para el gobierno de la Ciudad de México pero son operativos que han dado resultados, que dieron resultados en el 2020 y que continuarán, de igual manera robo a cuentahabiente o varios delitos más”, dijo.