Vacuna de Pfizer controla cepa B117

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la vacuna que se está adquiriendo contra el COVID-19 neutraliza la nueva cepa B117 detectada en Tamaulipas.

“Según los especialistas, todas estas variantes son también neutralizadas con la vacuna. No quiere decir que van surgiendo nuevas variantes y que ya la vacuna no sirve y que tiene que hacerse otra vacuna; no, la vacuna que se tiene, la de Pfizer, y todas las que se están autorizando tienen capacidad para neutralizar, para crear las defensas ante la pandemia.

“Eso es importante que se sepa, porque luego también de manera alarmista se dice: ‘nueva variante -a veces se dice nueva cepa- ya no va a servir la vacuna’. Sí, la vacuna sí sirve.

En ese sentido, deseó que se cumplan todos los contratos existentes con las farmacéuticas, y este martes se van a dar a conocer.

Por Francisco Nieto