AMLO da fecha aproximada en que será vacunado y qué marca podría ser

El presidente Andrés Manuel López Obrador detalló en la conferencia matutina de hoy la fecha y la marca de vacuna que probablemente le tocaría recibir.

El mandatario explicó que este día se recibieron las dosis para el inicio del plan masivo de vacunación que comenzará en hospitales Covid de todo el país.

Cuestionado sobre en qué fecha recibirá el presidente la vacuna, indicó que si a finales de enero se termina con todo el personal de salud, se seguirá con adultos mayores en comunidades alejadas con las mismas Pfizer.

Luego con adultos mayores de comunidades intermedias, quienes podrían recibir la Sputnik que son 24 millones de dosis, para febrero.

Y después vendrán las grandes ciudades, quienes probablemente recibirán la vacuna china Cansino, la que probablemente le toque al mandatario.

"Tú me preguntas cuando me tocaría yo creo que sería entonces, adultos mayores de grandes ciudades porque yo vivo aquí será la cansino, me va a corresponder como finales de febrero", indicó López Obrador.